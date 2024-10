Mit qualitativen Leads zu einem effizienten Vertrieb und einer starken Marktposition (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Fürstenfeldbruck (ots) - Vor allem in Branchen, die einem starken Wettbewerbunterliegen, sind Unternehmen auf qualifizierte Neukundenanfragen angewiesen.Als Gründer und Geschäftsführer der Agentur Leadmagneten unterstützt PatrickGessner Unternehmen mit vertriebsintensiven Produkten bei der Lead-Generierung.Hier erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit abläuft, von welchen Vorteilen seineKunden profitieren und warum der Bedarf in der Photovoltaik-Branche aktuellbesonders groß ist.Steigende Energiepreise und ein erhöhtes Umweltbewusstsein haben in den letztenJahren zu einem großen Boom in der Photovoltaik-Branche geführt. Während diehohe Nachfrage zunächst auf ein begrenztes Angebot stieß, hat sich der Markt inden letzten Jahren stark verändert. Insbesondere durch preisgünstige Produkteaus China ist das Angebot im Bereich der PV-Anlagen stark gestiegen, was zueinem zunehmenden Wettbewerb in der Branche geführt hat. So sorgt die Vielzahlvon Anbietern nicht nur für einen Preisverfall auf dem PV-Markt, sondern bietetpotenziellen Kunden auch die Möglichkeit, Angebote zu vergleichen und denDienstleister ihres Vertrauens sorgfältig auszuwählen. Für Vertriebler bedeutetdiese Entwicklung einen wesentlich höheren Aufwand bei der Generierung vonKundenanfragen, sogenannter Leads. Denn ein gesundes Unternehmenswachstumerfordert nicht nur eine gewisse Anzahl an kontinuierlichen und qualifiziertenLeads, sondern auch schnelle Ergebnisse. "Angesichts der immer größer werdendenKonkurrenz stehen PV-Unternehmen damit mehr und mehr in der Pflicht, ihreLead-Generierung zu optimieren. Zeitdruck und fehlendes Wissen führen jedochhäufig dazu, dass die Prozesse intern nicht effizient umgesetzt werden können",erklärt Patrick Gessner, Geschäftsführer von Leadmagneten."Ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, ist das allerdings nicht.Schließlich gibt es eine Lösung", erklärt der Experte weiter. "Wer nämlich seineLead-Generierung an einen externen Dienstleister auslagert, schafft es,weiterhin wettbewerbsfähig zu sein, ohne interne Kapazitäten zu überlasten."Patrick Gessner weiß, wovon er spricht: Als Geschäftsführer der AgenturLeadmagneten hat er sich auf die Generierung von Leads für vertriebsintensiverProdukte, wie Photovoltaikanlagen, Immobilien und Kapitalanlagen, spezialisiert.Für seine Kunden bietet er ein effektives Lead-Management an, das es ihnenermöglicht, ihre Vertriebsressourcen besser zu nutzen und die Abschlussraten zuerhöhen. Das macht Patrick Gessner und sein Team in Zeiten des verschärftenWettbewerbs vor allem für Unternehmen aus der PV-Branche zu einem starken