So führt die PCL Concept GmbH Unternehmer als Quereinsteiger oder Makler in den Secret Sale-Markt zu Big Deals ab 50 Mio. Euro (FOTO)

Saarbrücken (ots) - Die Exklusivität von Secret Sales bei Family Offices bietetspannende Chancen, mit nur einem Deal Millionen zu verdienen. Allerdings kann esherausfordernd sein, den passenden Partner für Transaktionen im zwei- bisdreistelligen Millionenbereich zu finden. Diese Schwierigkeit betrifft alleBeteiligten im Secret Sale, besonders die rund 10.000 Family Offices, dieabsolute Diskretion und Vertraulichkeit fordern. Peter C. Lopez von der PCLConcept GmbH hat sich in seiner über 35-jährigen Erfahrung in den letzten siebenJahren selbst genau auf diese Zielgruppe spezialisiert und bildet eine kleineGruppe ausgewählter Unternehmer für große Deals im Secret Sales aus. ErfahrenSie hier, welche Qualifikationen notwendig sind und welche Chancen sich ergeben.Der Immobilienmarkt ist vielfältig, und erfolgreiche Makler wissen, dass dasauch auf die verschiedenen Zielgruppen zutrifft: Während Privatkunden den Traumvom Eigenheim verwirklichen möchten und Anleger gezielt auf Immobilien mitRenditepotenzial setzen, gibt es eine Zielgruppe, die als die Königsklasse gilt:Family Offices. Diese vermögenden Familien tauchen immer mal wieder in ForbesAuflistungen der Superreichen auf und verfügen über große Millionen- oder garMilliardenbeträge und agieren abseits des öffentlichen Marktes. IhreTransaktionen müssen diskret, professionell und perfekt getimt sein - einUmfeld, in dem nur die Besten der Branche bestehen. Für klassischeImmobilienmakler ist der Weg an die Spitze daher normalerweise nicht möglich."Was bei Privat- oder Kapitalanlagekunden funktioniert, reicht in der Welt derFamily Offices bei weitem nicht aus", sagt Peter C. Lopez von der PCL ConceptGmbH. "Hier zählen Integrität sowie ein tiefes Verständnis für die Engpässe,Erwartungen und Ziele in der Zielgruppe. In deren Welt zählt absoluteVertraulichkeit, das richtige Vorgehen, um passende Kontakte zur richtigen Zeitzu beschaffen, nicht Fachwissen zu Immobilien. Dafür haben diese ihre gewohntenAnsprechpartner. Wer die anspruchsvolle Klientel für sich gewinnen will, mussexzellent vorbereitet sein, um die richtigen Kontakte zur richtigen Zeit zubeschaffen.""Ehrbare Makler haben viel Potenzial, aber ohne das richtige Know-how bleibenihnen die Türen zu dieser exklusiven Liga verschlossen - mit meinemeinzigartigen Makler-Navigationssystem öffne ich ihnen diese Tür", fügt erhinzu. In seinem exklusiven Mentoring-Programm, das im D-A-CH-Raum einzigartigist, vermittelt Peter C. Lopez ausgewählten Maklern und Unternehmern eine völlig