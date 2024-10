Argyle Resources schließt Phase I des Bohrprogramms auf dem Graphitkonzessionsgebiet Frenchvale in Nova Scotia ab

CALGARY, AB | 15. Oktober 2024 | IRW-Press | Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTC: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss der Phase I der Diamantkernbohrungen auf seinem Graphitkonzessionsgebiet Frenchvale (das „Konzessionsgebiet“) in der kanadischen Provinz Nova Scotia bekannt zu geben. Die Bohrarbeiten zielten auf einen 800 Meter langen Trend mit in Marmor lagerndem Graphit ab und waren dazu konzipiert, Bohrabschnitte aus ausgewählten historischen Bohrlöchern zu überprüfen, die im Jahr 2008 und 2010 niedergebracht wurden. Ferner sollten so vorrangige Flockengraphitziele aus vor Kurzem stattgefundenen IP-Untersuchungen, über die in unserer Pressemitteilung vom 24. September 2024 berichtet wurde, durch Bohrungen erprobt werden.

Insgesamt wurden Bohrungen über 425 Meter in vier Bohrlöchern durchgeführt, von denen jedes kristallines Flockengraphit innerhalb großer Abschnitte mit hell- und dunkelgrauem siliziumhaltigem Marmor durchteufte. Es wird angenommen, dass der dunkelgraue Marmor eine höhere Anreicherung an Flockengraphit enthält. Andere Lithologien beinhalten geschieferten metasedimentären Amphibolit, oft mit eingebettetem graphitischem Marmor, sowie Pegmatit, Diorit und mafische Gesteinsgänge. Bei den geschieferten metasedimentären Amphiboliten wurde ebenfalls festgestellt, dass sie Flockengraphit enthalten, insbesondere an den Kontakträndern.

Die Bohrungen und geologischen Auswertungen der jüngsten geophysikalischen Untersuchung werden eine erste 3D-Modellierung und ein effizientes Abzielen auf mineralisierte Abschnitte ermöglichen. Einige vorläufige Beobachtungen sind:

- Die Marmoreinheiten der Main Zone weisen eine mäßige bis geringe Leitfähigkeit und Aufladbarkeit auf, was sich von dem hochleitfähigen und aufladbaren geschieferten Metasedimentgestein abhebt (Abbildung 1 und 2)

- Die Ausbisse des Grundgesteins und historische Schürfgrabungen innerhalb graphithaltiger Lithologien der Main Zone offenbaren ein einigermaßen leichtes Gefälle nach Nordwesten hin, was in Einklang mit Strukturen steht, die in Entwürfen zur Leitfähigkeit interpretiert wurden

- Das Metasedimentpaket der Main Zone besteht aus einem zusammenhängenden Schichtenblock mit einer geringfügig verworfenen Versetzung