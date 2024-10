Eat the World und Meet the World fusionieren zu einer starken Marke - Refresh des gesamten Markenauftritts

Berlin (ots) -



- Markenzusammenlegung von Eat the World und Meet the World

- Corporate Design Refresh auf allen Kanälen

- Verstärkter Einsatz von KI



" Wir zaubern mit unseren kulinarisch-kulturellen Stadtführungen und

Stadterlebnissen den Menschen jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht", so bringt

Geschäftsführerin Astrid Hamer den wachsenden Erfolg von Eat the World auf den

Punkt. Voraussetzung dafür ist ein jahrelanger strategischer Ausbau- und

Modernisierungsprozess. Mit der Integration des Portfolios der Meet the

World-Stadterlebnisse in die starke Dachmarke Eat the World, einem kompletten

Refresh des Markenauftritts sowie einem Relaunch der Website stellt das

Unternehmen jetzt die Weichen für weiteres Wachstum.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTL Group! Long 27,87€ 0,28 × 10,87 Zum Produkt Short 33,33€ 0,30 × 10,14 Zum Produkt