Unitedhealth engt Zielkorridor für Ergebnis ein - Quartal besser als gedacht

MINNETONKA (dpa-AFX) - Der US-Krankenversicherer Unitedhealth kämpft mit unerwarteten Zusatzkosten und geringeren Zahlungen aus staatlichen Programmen. Der Vorstand konkretisiert daher seine Ziele für das Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte 2024 nun zwischen 27,50 und 27,75 US-Dollar liegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Minnetonka mitteilte. Die in den Vereinigten Staaten wichtige Kennziffer fällt damit am oberen Ende der Spanne etwas kleiner aus als bisher bekannt - hier standen bislang 28 Dollar auf dem Zettel. Im vorbörslichen Handel verloren die Papiere von Unitedhealth rund zwei Prozent.

Dabei entwickelte sich der Versicherer im abgeschlossenen dritten Quartal besser als gedacht. Der Konzernumsatz kletterte um rund neun Prozent auf 100,8 Milliarden US-Dollar (92,3 Mrd Euro). Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg ähnlich stark auf 7,15 Dollar. Mit beiden Kennziffern übertraf Unitedhealth die durchschnittlichen Analystenschätzungen. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn betrug mit gut sechs Milliarden Dollar knapp vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor./ngu/tav/jha/