Dax baut am Mittag Gewinne ab - Ölpreis sinkt weiter stark

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstag nach einem positiven Start einen Teil seiner Gewinne wieder abgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.561 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten die MTU-Aktien, das Schlusslicht bildeten die Papiere von BMW, BASF und Deutscher Bank.





"Nachdem der Dax kurz nach der Handelseröffnung bis auf ein Kursniveau von 19.633 Punkten angestiegen war, verließ einigen Marktteilnehmern der Mut und es setzten Gewinnmitnahmen ein", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. Einigen Marktteilnehmern fehle derzeit das Verständnis, woher der Optimismus für die aktuellen Kursgewinne komme. "Getragen werden die aktuellen Kursentwicklungen weiterhin nur von wenigen Aktien", so Lipkow. "Der Aufwärtstrend ist zwar weiterhin intakt, jedoch sollten relativ zeitnah auch die untermauernden Daten und Konjunkturentwicklungen ersichtlich sein, sonst kann es zu einem bösen Erwachen kommen."Unterdessen war die europäische Gemeinschaftswährung am Dienstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0912 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9164 Euro zu haben.Der Ölpreis sank hingegen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 73,71 US-Dollar, das waren 375 Cent oder 4,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.