KI wird Lehrkräfte auch in Zukunft nicht ersetzen

Berlin (ots/PRNewswire) -



- Die KI bietet jedoch neue Möglichkeiten

- Internationale Konferenz News Directions in English Learning Assessment findet

erstmals in Berlin statt



Der British Council, die internationale Organisation des Vereinigten Königreichs

für kulturelle Beziehungen und Bildungschancen, hat jüngst die Ergebnisse einer

Umfrage vorgestellt, die sich grundlegend mit dem Einfluss der KI an Schulen

beschäftigt. An der Umfrage nahmen insgesamt 1.792 Bildungsfachleute,

hauptsächlich Lehrkräfte, Führungskräfte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst

aus 92 Ländern, darunter auch Deutschland, teil.









Die Ergebnisse zeigen, dass 60 Prozent der Befragten weltweit der Meinung sind,

dass Englisch "auf jeden Fall" die am häufigsten gesprochene Sprache der Welt

bleiben wird.



Bei der Umfrage kam ferner heraus, dass in Europa ein Gleichgewicht zwischen den

Befragten, die der Meinung sind, dass Lehrkräfte "teilweise" von der Künstlichen

Intelligenz (KI) betroffen sein werden (48 %), und denjenigen, die dies

verneinen (43 %), besteht. Betrachtet man die globalen Ergebnisse nach

Berufsrollen, so antworteten 51 Prozent der Lehrkräfte und 52 Prozent der

Regierungsbeamtinnen und Regierungsbeamte weltweit, dass Lehrkräfte nicht durch

KI ersetzt werden.



Studienleiterin Mina Patel dazu: "Das Bildungswesen wird, wie andere Sektoren

auch, durch den Einsatz von KI beeinflusst. Die Technologie verändert jedoch

nicht, was wir tun, sondern wie wir es tun. KI wird Lehrkräfte nicht ersetzen,

denn junge Menschen, die Sprachen informell lernen, sagen auch, dass sie

Lehrkräfte brauchen, die sie anleiten. Das bedeutet, dass die Rolle der

Lehrkraft von grundlegender Bedeutung ist und dass wir nach wie vor die

Unterstützung und die Struktur benötigen, die das Bildungssystem bieten kann".



Trends und Vorhersagen



1. Generative KI und die Rolle der Lehrkräfte. Die Wahrnehmung hat sich

gewandelt, und KI wird nun als eine Möglichkeit gesehen, über den Tellerrand

hinauszuschauen und Ungleichheiten zu überwinden. Angesichts dieser Realität

weist Patel darauf hin, wie wichtig es ist, dass Lehrkräfte einem Szenario,

in dem die Schülerinnen und Schüler mehr über die Technologie wissen und sie

intelligenter nutzen können als ihre Lehrkräfte, "nicht zurückgelassen

werden".

2. Mehrsprachigkeit. Die Debatte darüber, wie das Englische mit anderen Sprachen

zusammenpasst und wie wir sie zum Erlernen der englischen Sprache nutzen

können, findet nicht statt. In Ländern, in denen sowohl in der Gesellschaft

als auch im Klassenzimmer mehrere Sprachen im Spiel sind, gibt es eine

zunehmende Diskussion darüber, wie das Englische mit diesen Sprachen im Seite 2 ► Seite 1 von 2



