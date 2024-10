100.820.000.000 US-Dollar: UnitedHealth durchbricht Schallmauer!

Sal-Paradise schrieb 16.07.24, 16:32

UnitedHealth: Dauerbrenner liefert (wie immer) ab



16.7.2024 12:20:40 |



UnitedHealth hat am Dienstagmittag vor US-Börsenbeginn die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Der Konzern konnte zwar beim Umsatz und Gewinn überzeugen, jedoch schwankt die Aktie im vorbörslichen US-Handel richtungslos. Aus charttechnischer Sicht kämpfen die Bullen jetzt um diese wichtige Marke.



UnitedHealth hat mit einem Gewinn von 6,80 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 98,9 Milliarden Dollar (wie immer) die Erwartungen übertroffen. Die Schätzungen lagen bei einem Gewinn von 6,67 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 98,72 Dollar. Darüber hinaus hat der Krankenversicherer die Jahresprognose mit einem Gewinn von 27,50 bis 28,00 Dollar je Aktie bestätigt.



Weiteres Aufwärtspotenzial dürften positive Kommentare von Wolf Research geben. Die Experten erwarten, dass wenn Donald Trump die Präsidentschaftswahl im November gewinnt, dass bestimmte Aktien davon profitieren dürften. Dazu zählt auch UnitedHealth, denn die Experten rechnen damit, dass Trump die Beiträge für die Krankenversicherungen wieder anheben wird. Noch Präsident und Konkurrent von Trump, Joe Biden, hatte die Beiträge zuletzt weniger stark angehoben wie von den Krankenversicherern erhofft.



Dieses positive Momentum könnte den Bullen zusätzlichen Schub verleihen. Denn die Aktie von UnitedHealth hat am gestrigen Montag über der Abwärtstrendlinie (seitdem Allzeithoch im November bei 550,19 Dollar) geschlossen und damit ein technisches Kaufsignal generiert. Sollte sich der Trend heute fortsetzen könnte die Aktie fahrt in Richtung Allzeithoch aufnehmen und damit den langfristigen Seitwärtstrend seit Dezember 2021 durchbrechen.



Die UnitedHealth-Aktie notiert im vorbörslichen US-Handel mit rund 1,10 Prozent im Plus. Wenn die Bullen das Plus halten können, ist ein weiterer Anstieg wahrscheinlich.



von Tim Thiemann - Quelle: finanztreff.de