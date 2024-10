BofA und Goldman Sachs sahnen bereits vor den Zinssenkungen der Fed ab

Die BofA meldete einen Gewinn von 81 Cent pro Aktie, während die Analystenschätzung bei 77 Cent lag. Der Umsatz belief sich auf 25,49 Milliarden US-Dollar, was über der Prognose von 25,3 Milliarden US-Dollar lag.

Eine entscheidende Frage bleibt, wie schnell die Bank von den sinkenden Zinsen profitieren wird. Im Juli hatte die Bank of America signalisiert, dass eine Erholung der Nettozinseinnahmen in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten sei. In den vergangenen 2 Jahren wurden die Nettozinseinnahmen der Bank durch die Zinserhöhungen der Federal Reserve erheblich belastet. Nun, da die Zinsen wieder sinken, sind die Analysten gespannt, wie sich dies auf die Erträge der Bank auswirken wird.