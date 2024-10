Buchhändler Thalia legt zu - Online-Anteil bei einem Drittel

HAGEN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Buchhändler Thalia macht mehr Geschäft. Der Umsatz sei in dem Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2023/24 um acht Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen in Hagen (NRW) mit. Es ging dabei um Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wenn man den Berechnungen die gleiche Fläche zugrunde legt und damit Effekte durch mehr oder weniger Filialfläche rausrechnet, habe das Plus bei 6,5 Prozent gelegen. Angaben zum Gewinn machte das Unternehmen wie üblich nicht. Gut ein Drittel seines Geschäfts macht Thalia inzwischen mit Online-Verkäufen.

Spielzeug und "New Adult" als Kassenschlager