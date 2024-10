AKTIE IM FOKUS 2 Nagarro auf Talfahrt nach Prognose - Widerstand am Jahreshoch Ein gekapptes Umsatzziel hat am Dienstag die Aktie von Nagarro zurück auf den Stand von Ende September geschickt. Sie büßte am frühen Nachmittag etwas mehr als 12 Prozent auf 81,25 Euro ein, während der Nebenwerte-Index SDax nur leicht nachgab. …