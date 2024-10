RBC stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo B auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 294 schwedischen Kronen belassen. Das laufende Jahr sei eine wahre Plackerei für die Industriegüterhersteller, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Es sei von einer schwachen Nachfrage gekennzeichnet, nicht zuletzt auf Endmärkten wie Automobil und Luftfahrt. Bei den Schweden vom Nutzfahrzeughersteller Volvo wirkten die Schwäche auf Europas Nutzfahrzeugmärkten und im Bausektor belastend./bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / 17:38 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 23,58EUR auf Tradegate (15. Oktober 2024, 11:07 Uhr) gehandelt.