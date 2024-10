Herausforderungen und Zukunftsperspektiven im Handel mit Palettenware und weißer Ware (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Retourenware ist mittlerweile ein fester Bestandteil desmodernen Onlinehandels. Während viele sie nach wie vor als Last betrachten,bieten sie mit der richtigen Herangehensweise eine lukrative Möglichkeit, umseine Umsätze zu erhöhen. Konstantinos Vasiadis ist Experte für B-Ware und hatsich mit der elvinci.de GmbH auf den An- und Verkauf von Waren wie Restposten,überschüssigen Produkten und Kundenretouren spezialisiert. Dadurch unterstützter Unternehmen aus dem Handel und der Produktion dabei, unnötige Kosten durchvolle Lager zu vermeiden. Gleichzeitig erleichtert er Händlern die Suche nachzuverlässigen Einkaufsquellen. Welche Herausforderungen und Zukunftsperspektivender Experte bei der Klassifizierung von Retourenware im Handel mit Palettenwareund weißer Ware sieht, erfahren Sie im Folgenden.Die Klassifizierung von Retourenware ist ein wesentlicher Prozess im Handel, derdarüber entscheidet, wie zurückgesendete Produkte bewertet, bepreist undwiedervermarktet werden. Eine präzise Klassifizierung ermöglicht es Händlern,den Retourenwert genau einzuschätzen, Kosten zu reduzieren und die Rentabilitätzu steigern. Ohne eine genaue Bewertung können Retouren zu finanziellenVerlusten führen und die Logistik erheblich belasten. "Die Klassifizierung vonRetourenware bringt jedoch besondere Herausforderungen mit sich", mahntKonstantinos Vasiadis, Geschäftsführer der elvinci.de GmbH. "Das gilt ganzbesonders für Palettenware und weiße Ware - zwei Produktkategorien, bei denendas Retourenmanagement möglichst maßgeschneiderte Ansätze erfordert.""Palettenware umfasst eine Vielzahl von Produkten, die in einer einzigen Sendungzusammengefasst sind, während weiße Ware - also Haushaltsgroßgeräte wieWaschmaschinen, Kühlschränke und Geschirrspüler - oft sperrig und wertvoll ist",fährt der Experte für B-Ware fort. "Beide Produktkategorien erfordern spezielleVerfahren zur Klassifizierung und Logistik, um effizient und kosteneffektivgehandhabt werden zu können." Mit der elvinci.de GmbH hat sich KonstantinosVasiadis auf den An- und Verkauf von weißer Ware, grauer Ware und diversenSonderposten spezialisiert. Mit seinem auf künstlicher Intelligenz basierendenSystem unterstützt er alle Beteiligten im Handel - vom Hersteller bis zumEndverbraucher - optimal. Dank seines Engagements gelangt die bestmögliche Warezum optimalen Preis direkt zum passenden Kunden.Herausforderungen bei der Klassifizierung von Retourenware"Die Klassifizierung von Retourenware erfolgt traditionell in drei Kategorien:A-Ware, B-Ware und C-Ware", erklärt Konstantinos Vasiadis. "A-Ware umfasstneuwertige oder kaum benutzte Produkte, während B-Ware leichte Gebrauchsspuren