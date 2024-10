Südzucker bestätigen mit weiteren Kursverlusten Abwärtstrend

Ich gebe Dir insofern Recht , man sollte aus vergangenen Entwicklungen nicht die Zukunft herauslesen , das kann böse enden ! Aber , was die Nahrungsmittelindustrie und speziell Südzucker angeht , spielt die f u n d a m e n t a l e Zyklik eine überragende Rolle . Es hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder schlimme Ertrags - und Umsatzsituationen gegeben , die sich dann im augenblicklichen Aktienkurs widergespiegelt haben . Wer dann dumm und frech genug war , ganz unten einzusteigen , wurde belohnt. Nur weil es momentan düster aussieht für Südzucker ( auch da stimme ich Dir zu ! ) , sagt das wenig aus über die Entwicklung in 3,4 Jahren , auch hier kann man den momentanen Trend nicht unbesehen fortschreiben . Die Zukunft ist immer ungewiß .