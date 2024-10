Millennial Potash informiert über die jüngsten Kooperationsvereinbarungen zwischen den Vereinigten Staaten und Gabun

15. Oktober 2024, Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-pota ... - freut sich, den Aktionären ein Update zu den jüngsten politischen Entwicklungen in Gabun, der Heimat seines Vorzeigeprojekts Banio Potash, zu geben. In einer gemeinsamen Erklärung der Vereinigten Staaten und der Republik Gabun veröffentlichte das US-Außenministerium eine Zusammenfassung der jüngsten Treffen zwischen den beiden Ländern (siehe https://www.state.gov/u-s-cooperation-with-gabon; und CNBC Africa-Pressemitteilung vom 7. Oktober 2024; https://www.cnbcafrica.com/wire/651292/ ). Am 3. Oktober 2024 begrüßten die USA den Übergangspräsidenten Brice Clotaire Oligui Nguema, als die USA und Gabun das vierundsechzigjährige Bestehen diplomatischer Beziehungen feierten und ihre Absicht bekundeten, ihre Partnerschaft auszubauen. Die USA würdigten Gabuns Engagement für einen demokratischen Übergang und wies darauf hin, dass dies eine Gelegenheit sei, diese Partnerschaft auch in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Sicherheit zu stärken.

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, kommentierte: "Millennial freut sich über die anhaltende robuste Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Gabun. Während die USA Gabuns Engagement für freie und transparente Wahlen und die Wiederherstellung einer zivilen Regierungsführung unterstützen, erleben wir eine Welle von transformativen Initiativen, die darauf abzielen, ausländische Investitionen im Land anzukurbeln, einschließlich zahlreicher Infrastrukturinitiativen, die derzeit durchgeführt werden. Das Banio Potash Project von MLP wird die Landwirtschaft nicht nur in Gabun, sondern in ganz Afrika verändern. Gemeinsam ebnen die USA und Gabun den Weg für bedeutende Auslandsinvestitionen, die das Wachstum der Infrastruktur und den wirtschaftlichen Fortschritt vorantreiben, und diese erneuerte Zusammenarbeit verspricht eine glänzende Zukunft für die Region."

Das Außenministerium teilte mit, dass die USA beabsichtigen, die laufenden Bemühungen Gabuns um einen umfassenden Übergang zur Demokratie im Rahmen der Initiative für demokratische und politische Übergänge in Afrika (ADAPT) zu unterstützen. Die ADAPT-Initiative wird das Verfassungsreferendum sowie freie, faire und transparente Wahlen unterstützen. Die US-Regierung wird mit dem Consortium for Elections and Political Process Strengthening (CEPPS) und dem U.S. Institute of Peace zusammenarbeiten, um technische Hilfe zur Stärkung der Wahlverwaltung und der Wähleraufklärung zu leisten und Journalisten und die Zivilgesellschaft bei der Überwachung der Wahlprozesse zu unterstützen.