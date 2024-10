Abcourt schließt Schlitzproben seiner zweiten Freilegungsphase auf dem Konzessionsgebiet Flordin ab

ja kein Problem, du hast da aber paar Sachen durcheinander, wie du schon angedeutet hast.Man bezieht sich ja auf die PEA von letztem Jahr 2023. Dort sind unter anderem PoG 2400 USD wie aktuell nicht angegeben aber eben kann man auf Basis der aktuellen News das KGV gar nicht berechnen. Bin gespannt, ob sie die 2500 Unzen pro Monat fördern können. Die Kategorie ist ja auch nur indicated, also abgeleitet. Ob sich also die Grades dann so halten lassen können, bleibt abzuwarten.Und ganz entscheidend für das KGV sind die Kosten bzw. AISC. Dein "Jahresgewinn" entspricht ja nur dem Umsatz. Bzgl. AISC hatte man damals mit 1.120 USD kalkuliert, was für mich Stand jetzt schon extrem ambitioniert ausschaut. Hieße du müsstest dann wohl mindestens 71,4 Mio potenziellen Umsatz abzgl. der 33,6 Mio Kosten für den Abbau einberechnen um auf den Bruttogewinn zu kommen.Davon geht dann natürlich auch noch einiges weg (u.a. Steuern + sonstige Abgaben wie mögliche Schmelzgebühr). Schon alleine aber mit dem potenziellen Bruttogewinn von 37,8 Mio USD (71,4 Mio - 33,6 Mio) relativiert sich deine Aussage zum KGV schon extrem 🤠Abcourt hat zudem aktuell 570 Mio Shares draußen:KGV von ca 7- was trotzdem günstig wäre!