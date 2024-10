Acadian Plant Health und BASF Agricultural Solutions arbeiten gemeinsam an innovativen, klimaresistenten Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft

Marco_Berlin schrieb 09.10.24, 22:19

Letztlich ist es wichtig zu verstehen, egal ob es stimmt mit den Arbeitsmarktdaten. Ich glaube, seit Jahren weiß jeder, dass die USA da stark nachhelfen. Übrigens auch Deutschland. Es ist allein wichtig wie die Anleger das sehen und bewerten.



Die größte Anlegergruppe sind zwar deutsche Einzelanleger. 20 % gehören aber US Banken und Großinvestoren aus den USA und stellen damit die grösste Gruppe der Institutionellen Anleger. Heute hat man das schön gesehen. Der Kurs wurde ab Mittag von kurz hintereinander folgen 50k Aktienpaketen nach oben getrieben. Das sind keine Kleinanleger aus Pusemuckel. Kleininvestoren tun meist das was der Trend sagt und den Trend setzen andere. Und wenn das AI KI Tool der Trendsetzer sagt Arbeitsmarkt gut gleich Wirtschaft schlecht weil Zinsen hoch, dann wird man das bei BASF im Kurs merken. Das bspw ist auch ein Grund warum Chinaaktien plötzlich wieder abgestürzt sind. Alles zittert vor ggf doch hoch bleibenden Zinsen.



Was die FED tatsächlich macht bleibt spannend, da Harris und Biden wegen des Hurrikan Missmanagements so kurz vor den Wahlen gerade mächtig unter Druck stehen. Da passen gute Arbeitsmarktdaten gerade in den Kram.



Ich weiß aber nicht ob sie den Knall riskieren der droht wenn die FED Zinssenkungen die sie angekündigt hat absagt.



Letztlich wird alles irgendwie BASF treffen. Auch wenn BASF vielleicht überhaupt nicht direkt betroffen wäre bei Aufträgen und Absatz zählt an der Börse doch das Einpreisen eines was wäre wenn Szenarios.



Ich sitze auf einem BASF 4,5 Hebel mit Ziel Dezember 2028, das sind noch 17 Quartale. Derzeit leicht 20% im Plus. Dennoch wäre es schön zu sehen wie sich BASF jetzt schon über die 50€ hebt.