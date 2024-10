Übernahme von V-Wave dürfte Gewinn von Johnson & Johnson schmälern

NEW BRUNSWICK (dpa-AFX) - Wegen der Übernahme eines Medizingeräte-Entwicklers wird der operative Gewinn des Pharma- und Medizintechnikkonzerns Johnson & Johnson (J&J) in diesem Jahr wohl geringer ausfallen als bisher erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte zwischen 9,88 und 9,98 US-Dollar je Anteilsschein liegen, wie der Konzern am Dienstag in New Brunswick mitteilte. Bislang standen 9,97 bis 10,07 im Plan. Der Umsatz sollte dafür etwas stärker ausfallen. Als Grund nannte J&J den vor wenigen Tagen abgeschlossenen Zukauf des Unternehmens V-Wave. Derweil lief es im Tagesgeschäft für J&J zuletzt besser als gedacht.

Der US-Konzern hatte die 1,7 Milliarden Dollar teure Übernahme von V-Wave im abgelaufenen Quartal verkündet. Das Unternehmen hat ein Gerät zur Behandlung von Herzinsuffizienz entwickelt und passt damit gut in die im vergangenen Jahr von J&J eingeschlagene strategische Ausrichtung. Die Konsumgütersparte unter anderem mit Pflastern und Babypuder wurde abgespalten, es blieben die profitableren Geschäftsbereiche mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sowie Medizingeräten. Abgesehen von V-Wave kaufte J&J in den vergangenen Monaten weitere Unternehmen zu, darunter auch den Herzgerätehersteller Shockwave Medical für 13,1 Milliarden Dollar.