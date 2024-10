Ford ergänzt mit neuem E-Tourneo Courier seine attraktive Elektro-Modellpalette (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Köln (ots) -- Im robusten SUV-Stil gestalteter und vollelektrischer Multifunktions-Van stehtin den Startlöchern und ist ab Mitte November in Deutschland ab 36.000 Eurobestellbar- Elektro-Modellneuheit von Ford vereint Platz für fünf Personen plus Gepäck mitkompakten, für den städtischen Verkehr prädestinierten Außenabmessungen- Umfassendes Angebot an digitalen Konnektivitätslösungen und vernetztenFunktionen inklusive Software-Updates "Over-The-Air"- Produktionsanlauf des neuen E-Tourneo Courier startet noch 2024, ersteAuslieferung an Kunden im Frühjahr 2025Ford stellt mit dem neu entwickelten E-Tourneo Courier einen vollelektrischen,kompakten und überaus praktischen Multifunktions-Van vor. Als Alleskönner fürmoderne Familien überzeugt der Hochdachkombi mit robustem SUV-Design, einemgeräumigen sowie vielseitigen Innenraum und einer Reichweite von bis zu 288Kilometern (1). Seine Schnelllademöglichkeiten und praktischen Lösungen machendas Stromtanken an der heimischen Steckdose oder unterwegs noch angenehmer. Dieprägnant gestaltete Karosserie des E-Tourneo Courier bietet viel Platz und einenleichten Zugang zum Innenraum. Hinter der markanten Frontpartie tritt einsogenannter Frunk (2) mit einem zusätzlich nutzbaren Stauvolumen von 44 Liternan die Stelle des Motorraums. Die besonders umfangreiche Serienausstattungschließt nochmals ein größer dimensioniertes Display sowie ein umfassendesAngebot an Fahrerassistenzsystemen und vernetzten Technologien ein, die denaktuellen Stand der Technik zeigen."Mit dem neuen E-Tourneo Courier bieten wir ein Elektrofahrzeug an, in dem sicheine Art von Leichtigkeit widerspiegelt. Damit ist er wie geschaffen für einenmodernen, vielseitig interessierten Lebensstil - ganz gleich, ob er für Freundeoder die Familie zum Einsatz kommt, Materialien für die Wohnungsrenovierung undPflanzen für den Garten transportiert oder mit dem Hund im Kofferraum und demSurfbrett auf dem Dach in Richtung Strand unterwegs ist", betont Rich Hughes,Tourneo-Markenmanager von Ford Europa. "Der E-Tourneo Courier macht die Vorteileder Elektromobilität ganz neuen Zielgruppen schmackhaft."Im Frühjahr 2025 sollen die ersten E-Tourneo Courier zu den Kunden rollen.Bestellungen nehmen die Ford-Partner in Deutschland ab Mitte November entgegen.Die Preise für den E-Tourneo Courier beginnen bei 36.000 Euro (netto 29.160Euro).Moderne Elektro-Power mit umfangreichem ÖkosystemDie Batterie des neuen E-Tourneo Courier besitzt eine nutzbare Speicherkapazitätvon 43,5 Kilowattstunden (kWh). Sie ermöglicht eine elektrische Reichweite vonbis zu 288 Kilometern. Sein E-Motor entwickelt eine Spitzenleistung von 100 kW