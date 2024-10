McDonald’s sprintet los!

Rechnerisch liegt das erste mittelfristige Ziel für die McDonald’s-Aktie nun bei 321,57 US-Dollar bzw. dem 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement vor. Ein weiteres Ziel darüber könnte nach einem zwischengeschalteten Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau um 300,00 US-Dollar sogar um 334,90 US-Dollar ausgerufen werden, in beiden Fällen beträgt der Anlagehorizont jedoch mindestens einige Monate. Sollte das Papier unerwartet wieder unter 296,00 US-Dollar zurücksetzen, müssten sich Anleger mit Abschlägen auf 289,26 bzw. 279,50 US-Dollar anfreunden. Hinweise auf eine derartige Entwicklung können aktuell aber nicht abgeleitet werden.

Fazit:

Ein mittelfristiges Kaufsignal liegt in der McDonald’s-Aktie bereits vor, ein unmittelbares Long-Investment mit einem Ziel bei 321,57 US-Dollar könnte aktuell in Erwägung gezogen werden. Ein weiteres Kursziel darüber läge sogar um 334,90 US-Dollar vor, welches allerdings einen längeren Anlagehorizont bedarf. Im ersten Fall in Kombination mit einem Investment über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MG9VHM ergibt sich bereits eine Renditechance von 42 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,50 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte zur Orientierung jedoch den Bereich von 303,00 US-Dollar nicht überschreiten, im Schein würde sich demnach ein Stopp-Kurs von 1,79 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten für das erste Szenario aber einige Wochen locker eingeplant werden. Frische Zahlen zum dritten Quartal wird der Konzern am 29. Oktober vorlegen.