Validierung durch renommierte Science Based Targets initiative und weiteres Engagement für Dekarbonisierung (FOTO)

Das Multitechnologieunternehmen 3M gibt bekannt, dass seine kurzfristigen,wissenschaftlich fundierten Emissionsreduktionsziele von der Science BasedTargets initiative (SBTi) anerkannt wurden, da sie mit dem 1,5-Grad-Ziel desPariser Abkommens übereinstimmen. Dieser Meilenstein bekräftigt das anhaltendeEngagement von 3M für den Klimaschutz, die Dekarbonisierung des Betriebs und desProduktportfolios sowie die kontinuierliche Innovation für seine Kund*innen aufder ganzen Welt."3M hat eine lange Tradition bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen.Die Bestätigung unserer Ziele durch SBTi spiegelt die jahrelange Zusammenarbeitund das Engagement der 3M Mitarbeitenden wider, die an einem detailliertenAktionsplan für Innovationen in unserem gesamten Portfolio arbeiten. Dabei habensie das Ziel, die Industrie zu dekarbonisieren, unsere Klimalösungen zubeschleunigen und unseren ökologischen Fußabdruck zu verbessern", sagte GayleSchueller, Senior Vice President und Chief Sustainability Officer bei 3M. "Wirwerden weiterhin Innovationen bei unseren Produkten und Prozessen vorantreiben,um unsere Kund*innen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zuunterstützen und gemeinsam am Aufbau einer kohlenstoffarmen Wirtschaftarbeiten."Die SBTi gibt Unternehmen einen Rahmen, um Ziele auf der Grundlage derKlimawissenschaft festzulegen. Sie bietet Standards, Leitlinien und Instrumentefür die Festlegung von Emissionsreduktionszielen. Die SBTi hat die folgendenkurzfristigen Ziele für 3M validiert:- Reduktion der absoluten Scope-1- und Scope-2- Treibhausgasemissionen um 52,6Prozent bis 2030, ausgehend vom Basisjahr 2019- Verringerung der absoluten Scope-3-Emissionen um 42 % bis 2030, ausgehend vomBasisjahr 2021"3M war nicht nur ein Vorreiter bei der Festlegung von Zielen für dieReduzierung von Treibhausgasemissionen, sondern hat auch dazu beigetragen, dieWissenschaft der Messung und Bilanzierung von Emissionen aus der Lieferkette(Scope 3) weiterzuentwickeln. Das stellt eigentlich für ein vielfältiges,globales Unternehmen wie 3M eine besondere Herausforderung dar", ergänztSchueller. "Seit Jahren präsentieren wir unsere Messungen, unseren Weg undunseren Plan. Das werden wir auch weiterhin im Interesse unserer Kund*innentun."Die Ankündigung zur Validierung des ersten Scope-3-THG-Emissionsziels von 3Mdurch SBTi ist ein Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens, Bilanz über einPortfolio abzulegen, das sich über verschiedene Branchen erstreckt. Dazu gehörenunter anderem Lösungen für die Automobil-, Schutz-, Energie-, Konsumgüter- undElektronikindustrie. 3M dokumentiert und berichtet sein Scope-1- undScope-2-Inventar bereits seit 2002 und entwickelt sein Scope-3-Emissionsinventarseit 2011 in Übereinstimmung mit dem GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope3) Accounting and Reporting Standard. Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet derMultitechnologiekonzern mit seinen Kund*innen zusammen, um ihnen die Daten undLösungen zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu liefern.Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsstrategie, zu den Zielen und zuden Programmen von 3M finden sie auf der Unternehmenswebsite(https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/nachhaltigkeit/) oder im 2024 Q1 GlobalImpact Summary (https://multimedia.3m.com/mws/media/2428823O/3m-q1-2024-global-impact-summary.pdf) .