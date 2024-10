NanoRepro AG: Mehrheit von 50,03% an Paedi Protect AG gesichert!

User5000 schrieb 22.06.24, 13:52

Einmalig was hier seit Jahren läuft.

Euch gefällt die Aktie, dann kauft Sie bei € 1,7 - 1,8

Ihr findet die Aktie scheisse ? Dann kauft sie nicht und haltet euer Schandmaul. Beleidigungen bringen niemanden weiter.

Es ist doch offensichtlich, selbst wenn Eyesense die Zulassung erhält, wird es Jahre dauern um es als Nischenprodukt im Markt zu etablieren.

Das wiederum setzt voraus, dass ein Vertriebsnetz aufgebaut werden muss, wofür zirka 20-30 Millionen an Kapital benötigt werden.

Auch dann ist es fraglich, ob es gelingt den Platzhirschen wie Abbott mit Freestyle oder Roche, Beurer, MedTrust, Lilly Pharma und Co, die Stirn zu bieten.

Also für die Optimisten. Eyensense braucht 10 Jahre für eine simple Zulassung, wie wollen sie dann diese Giganten angreifen? Es herrscht doch schon jetzt Kannibalismus...

Also bleibt doch nur, objektiv, das Kerngeschäft. Nahrungsergänzung und Selbsttest. Da haben wir in Deutschland zirka 40 grosse Anbieter, wobei Groß ist relativ.

In diesem Kernsegment tummelt sich Nano seit 10 Jahren. Wie da die Wachstumsraten waren und sind, sieht man seit Jahren. Die Gewinne eher im unteren Segment, da grosse Umsätze nur bei DM oder Rossmann möglich sind. Da schmelzen die Gewinne gewaltig, weil die bis zu 50% an Marge verlangen.

Also im positiven noch gesagt: Deckt nicht mal die Kosten, deswegen abhacken.

Nun kann sich jeder ausrechnen wie es in 2 oder 5 Jahren aussieht.

Die Beteiligung von den Firmen des Oberhäuptling Herrn Stiller......

Das sind ebenfalls MeToo Produkte. Da spielen andere Konzerne schon auf der Klaviatur.

Also auch da dauert es und bringt keine nennenswerte Zahlen. Oh sorry, die guten Zahlen spiegeln sich auf den Gehaltskonten der Angestellten wieder, hatte ich vergessen.

Eyesense.... Da müssten noch 3,4 oder 5 Investoren einspringen mit dem hohen Risiko des Totalverlust und dann rühren alle in dieser Suppe.



Was bleibt ?

16 Mio in der Kasse

Vor 2 Jahren wurden zirka 34 Millionen hier hochgejubelt. Was ist geblieben ? 16 Mio.

Nächstes Jahr dann noch 11, 2026 dann noch 5 ?

Nun wird es Zeit das Frau L.J. mal wieder einen Geistesblitz hat und diesen auch durchsetzt - woran gezweifelt werden kann. Eher wird der Oberhäuptling

wieder die nötigen Investitionen für ein neues "Geisterhaus" ( Geldvernichtungsmaschine) aus dem Topf der Nano plündern -entschuldigung- vielmehr nutzen.



Es bedarf eines Produkt zum einen und einem fähigen Vertrieb zum anderen, damit Umsätze fliessen. Selbst wenn es 1-2 Jahre dauert bis Geld in die Kasse fliesst, ein Produkt oder eine Produktgruppe muss her.

Ansonsten ist in 3-4 Jahren (spätestens) Ebbe in der Kasse.



So einfach ist die Geschichte.