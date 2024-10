Schwarz Digits und SAP bieten künftig RISE with SAP auf STACKIT an (FOTO)

Neckarsulm (ots) -



- Die Partnerschaft liefert insbesondere für Unternehmen, die einen besonders

hohen Anspruch an Datensouveränität haben, eine zuverlässige Lösung für die

Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse.

- Kunden von RISE with SAP können ihre ERP-Anwendungen mit STACKIT in die Cloud

von Schwarz Digits verlagern, die mit XM Cyber geschützt ist.

- Christian Müller, Co-CEO Schwarz Digits, verkündet mit Thomas Saueressig,

Mitglied des Vorstands der SAP SE, Customer Services & Delivery, die neue

Partnerschaft auf dem DSAG-Jahreskongress in Leipzig.



Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, und SAP, Europas

größtes Softwareunternehmen, haben heute auf dem DSAG-Jahreskongress, dem

wichtigsten Treffpunkt für SAP-Anwenderunternehmen im deutschsprachigen Raum,

ihre Partnerschaft im Bereich Cloud verkündet. Schwarz Digits wird RISE with SAP

über seine datensouveräne Cloud-Lösung STACKIT auf der eigenen Infrastruktur

anbieten. Kunden von SAP bekommen zudem die Möglichkeit, ihre SAP S/4HANA

Umgebung auf der datensouveränen STACKIT Cloud zu betreiben. Zusätzlich werden

die Unternehmen der Schwarz Gruppe, ihre ERP-Landschaft über RISE with SAP

komplett in die STACKIT Cloud verlagern.





