Tesla unter Strom, Boom or Bust bei Halbleitern & KI? Jetzt geht's richtig rund!

Unterdessen steht Texas Instruments als Hersteller von analogen Halbleitern vor ganz eigenen Herausforderungen, denn die Nachfrage aus der Industrie entwickelt sich weiterhin nur schwach und ist damit ein Ausdruck der nicht nur in China, sondern auch in den USA mit Problemen kämpfenden Verarbeitungsbranche. In den letzten 6 Quartalen fielen die Erlöse des Konzerns gegenüber dem Vorjahreswert zweistellig, einmal sogar um -16,4 Prozent.

Zumindest im vergangenen Vierteljahr zeigten sich jedoch Anzeichen einer Stabilisierung. Unter Analysten wird erwartet, dass diese anhält und sich die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum zwar erneut verschlechtert, gegenüber dem Vorquartal aber aufgeholt haben. Mit 4,12 Milliarden US-Dollar wird ein Rückgang von knapp 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert gerechnet. Der pro Anteil erzielte Ertrag soll mit 1,41 US-Dollar um 44 Cent unter der Vergleichsziffer liegen.

Mit 5,2 Prozent ist eine gegenüber den Quartalen zuvor überdurchschnittlich hohe Preisbewegung impliziert, was die Unsicherheit über die Geschäftsentwicklung zum Ausdruck bringt. Diese zeigt sich auch beim Put-Call-Verhältnis, denn nur 46 Prozent der Optionshändler sind bereit, auf einen bis zum Verfallstermin am Freitag steigenden Kurs zu wetten, während der Put-Anteil bei 54 Prozent liegt.

Mittwoch, 23. Oktober: Tesla

Vor dem Hintergrund sinkender Absatzzahlen, politischer Kontroversen und dem gefloppten Robotaxi-Event haben Tesla und Elon Musk vorerst nur noch ein letztes Ass im Ärmel: Ein möglichst starkes Speichergeschäft. Das hat mit einer Verdoppelung seines Ergebnisses schon im letzten Quartal für Aufsehen gesorgt – anders als das zunehmend in die Krise geratende Automobilgeschäft.

Kann Tesla hier erneut überzeugen ohne in den übrigen Geschäftszweigen allzu schlecht abzuschneiden, könnte die nach sämtlichen Kriterien der Fundamentalanalyse hoffnungslos überbewertete Aktie mit einem blauen Auge davonkommen. Während fast alle anderen Fahrzeughersteller mit einstelligen Bewertungsvielfachen handeln, steht bei Tesla noch immer ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 96 für dieses und etwa 70 für nächstes Jahr zu Buche.

Wie üblich zieht das nach dem Urteil von Hedgefondsmanager Bill Gross als Meme-Aktie bezeichnete Papier viele Optionshändler an, vor allem auf der Long-Seite. Derzeit sind 60,6 Prozent am kommenden Freitag verfallende Kontrakte Call-Optionen, während sich nur rund 40 Prozent der Anleger gegen fallende Kurse absichern. Das ist angesichts der Tatsache, dass Tesla in 5 der letzten 6 Fälle mit Verlusten handelte, eine mutige Entscheidung. Eingepreist ist eine Kursreaktion in Höhe von 7,4 Prozent.

Will Tesla seinen Earnings-Fluch brechen und ähnlich wie bereits im April eine starke Kursreaktion zeigen, müssen die Erwartungen übertroffen werden. Hierfür gilt es bei den Erlösen 25,67 Milliarden US-Dollar zu schlagen, was gegenüber dem Vorjahr sogar eine Verbesserung bedeuten würde. Beim Gewinn je Anteil wird jedoch mit 0,60 US-Dollar ein Rückgang von zehn Prozent erwartet, was ein Ergebnis erneut gesunkener Margen sein dürfte.

Mittwoch, 23. Oktober: IBM

Neue Hinweise auf die Entwicklungen im Bereich Künstlicher Intelligenz wird das Quartalsergebnis von IBM, im Börsenjargon auch als "Big Blue" bekannt, sorgen. Das Unternehmen hofft, mit gleich drei Säulen vom KI-Boom zu profitieren. Einerseits tritt Big Blue mit seiner Plattform Watson selbst als Anbieter von AI-as-a-Service auf und bietet anderen Unternehmen an, KI-Modelle in seiner Cloud zu trainieren.

Andererseits ist IBM in der Soft- und Hardwarebranche ein anerkannter Beratungsdienstleister, der sich außerdem Hoffnungen darauf machen darf, von steigenden Infrastrukturausgaben zu profitieren. Angesichts dieser Katalysatoren stehen die Chancen nicht schlecht, dass das von Wachstumsschwierigkeiten betroffene Unternehmen zurück auf die Erfolgsspur finden könnte.

Das zumindest ist die Hoffnung der Anleger, die die Aktie in diesem Jahr bereits mit Kursgewinnen in Höhe von über 40 Prozent belohnt haben. Um diese zu behaupten, wird IBM allerdings sowohl die Ergebnisprognose schlagen als auch einen starken Ausblick präsentieren müssen. Beim Umsatz wird mit 15,06 Milliarden US-Dollar ein Anstieg von etwa 2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwartet. Der Gewinn soll mit 2,23 US-Dollar je Anteil ein Wachstum von einem Prozent erfahren haben.

Angesichts dieser einerseits machbaren, andererseits sehr niedrigen Hürde sind sich Optionshändler völlig uneins, ob die Aktie nach den Zahlen steigen können wird oder nicht. Die Put-Quote ist mit 50,5 Prozent nur ein Prozentpunkt höher als die Call-Quote, sodass ein Patt unter den Bullen und Bären herrscht. Für die Kursreaktion sind 5,7 Prozent eingepreist, was einen leicht überdurchschnittlichen Wert darstellt.

Donnerstag, 24. Oktober: Union Pacific

Gleich vier Eisenbahngesellschaften werden in den kommenden Tagen ihre Quartalszahlen präsentieren. Für diese steht Union Pacific als das nach mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 148,7 Milliarden US-Dollar mit Abstand größte Eisenbahnunternehmen der USA stellvertretend.

Gemeinsam mit anderen Fracht- und Logistikdienstleistern gelten Eisenbahnen als Frühindikatoren der US-Wirtschaft, von daher könnte Union Pacific neue Hinweise auf die noch immer unklare Konjunkturentwicklung liefern. Hier sah es in den letzten Monaten nicht schlecht aus, denn die Zahl abgewickelter Ladungen kletterte im mittleren einstelligen Prozentbereich, was auf starke Quartalsergebnisse hindeuten könnte. Vor allem in der Rohstoffbranche gab es einen Anstieg des Transportaufkommens.

Von Union Pacific erhoffen sich Analysten ein Umsatzergebnis in Höhe von 6,14 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Stand vor einem Jahr einen Anstieg von 3 Prozent und damit das höchste Wachstum seit mehr als eineinhalb Jahren bedeuten würde. Aufgrund von Einsparungen und niedrigeren Treibstoffkosten wird beim Ertrag mit einem überproportionalen Anstieg gerechnet. Das pro Aktie erzielte Ergebnis soll von 2,51 auf 2,78 US-Dollar klettern und wäre das beste Ergebnis seit 2 Jahren.

Bei einem geringen Handelsaufkommen wettet mit 55,1 Prozent der Optionshändler eine Mehrheit auf steigende Kurse. Nur 44,9 Prozent der am Freitag fälligen Kontrakte werden auf der Put-Seite gehandelt. Das ist nicht überraschend, denn in 4 der vergangenen 6 Quartale verzeichnete die Aktie im Anschluss an den Geschäftsbericht steigende Kurse. Für die Kursbewegung ist aktuell mit 3,3 Prozent zu rechnen.

Freitag, 25. Oktober: Centene

Zugegeben: Angesichts der Fülle an spannenden Unternehmen, die in der kommenden Woche ihre Quartalsberichte vorstellen werden, hätte es der Krankenversicherer Centene unter normalen Umständen nicht in die näher zu besprechende Auswahl geschafft. In Anbetracht der Ertragskrise, die aktuell unter US-Krankenversichern herrscht, dürfte den Zahlen nach dem Crash der Aktien von Humana und Elevance Health sowie der Enttäuschung um das Quartalsergebnis von UnitedHealth erhöhte Aufmerksamkeit zukommen.

Anleger werden mit bangen Blicken darauf schauen, ob die Patientenkosten hier ebenso stark gestiegen sind wie für die Mitbewerber. Gestiegene Kosten für Personal und Material haben die Ertragslage von Versicherungsdienstleistern aufgrund höherer Behandlungskosten stark geschmälert. Ist das erneut der Fall, dürfte auch Centene ein harter Handelstag bevorstehen, denn die Anteile von US-Krankenversicherern stehen durch die Zinswende der Fed sowie eines möglichen Wahlsieges von Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ohnehin bereits unter Druck.

Von Centene erwarten Analysten einen Erlös in Höhe von 38,01 Milliarden US-Dollar, der Gewinn pro Aktie soll sich auf 1,41 US-Dollar belaufen. Während gegenüber dem Vorjahresquartal eine konstante Umsatzentwicklung erwartet wird, dürfte sich der Ertrag vom Ausgangswert von 2,00 US-Dollar je Anteilsschein erheblich verschlechtern und den starken Anstieg der Behandlungskosten widerspiegeln.

Für die Aktie, die sich gegenüber dem Jahreswechsel bereits um über 16 Prozent verbilligt hat, wird am Optionsmarkt eine Kursbewegung von 6,5 Prozent eingepreist. Das liegt deutlich über dem Wert der vergangenen Quartale und reflektiert die hohe Unsicherheit vor allem beim Ausblick, den das Unternehmen geben dürfte. Nichtsdestotrotz wettet mit einem Call-Anteil von 63,2 Prozent die Mehrheit der Händler aktuell auf steigende Kurse.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

Wert Datum Zeit erw. EPS * erw. Umsatz erw. Kursbeweg. Börsenwert Nucor Mo., 21.10. Nachbörse 1,41 $ 7,23 Mrd. $ ± 4,9 % 38,0 Mrd. $ Alexandria RE Mo., 21.10. Nachbörse 2,37 $** 780,4 Mio. $ ± 6,1 % 21,3 Mrd. $ Logitech Mo., 21.10. Nachbörse 1,07 $ 1,11 Mrd. $ ± 8,6 % 13,5 Mrd. $ AGNC Investment Mo., 21.10. Nachbörse 0,51 $** 391,8 Mio. $ ± 2,5 % 8,3 Mrd. $ GE Aerospace Di., 22.10. Nachbörse 1,13 $ 9,38 Mrd. $ ± 4,9 % 208,8 Mrd. $ Danaher Di., 22.10. Vorbörse 1,57 $ 5,59 Mrd. $ ± 4,8 % 198,2 Mrd. $ Philip Morris Di., 22.10. Vorbörse 1,82 $ 9,69 Mrd. $ ± 3,9 % 186,9 Mrd. $ Verizon Di., 22.10. Vorbörse 1,18 $ 33,42 Mrd. $ ± 3,9 % 185,2 Mrd. $ RTX Di., 22.10. Vorbörse 1,34 $ 19,82 Mrd. $ ± 4,3 % 167,4 Mrd. $ Lockheed Martin Di., 22.10. Vorbörse 6,44 $ 17,37 Mrd. $ ± 3,6 % 145,8 Mrd. $ Fiserv Di., 22.10. Vorbörse 2,26 $ 4,91 Mrd. $ ± 4,0 % 113,6 Mrd. $ 3M Di., 22.10. Vorbörse 1,90 $ 6,06 Mrd. $ ± 7,3 % 74,2 Mrd. $ CN Railway Di., 22.10. Nachbörse 1,24 $ 2,96 Mrd. $ ± 5,0 % 71,5 Mrd. $ Freeport-McMoRan Di., 22.10. Vorbörse 0,37 $ 6,46 Mrd. $ ± 4,9 % 69,2 Mrd. $ Norfolk Southern Di., 22.10. Vorbörse 3,11 $ 3,09 Mrd. $ ± 4,1 % 57,0 Mrd. $ General Motors Di., 22.10. Vorbörse 2,40 $ 44,38 Mrd. $ ± 5,5 % 55,3 Mrd. $ Seagate Di., 22.10. Nachbörse 1,45 $ 2,12 Mrd. $ ± 7,9 % 23,5 Mrd. $ Enphase Energy Di., 22.10. Nachbörse 0,78 $ 393,6 Mio. $ ± 12,6 % 12,4 Mrd. $ Coca-Cola Mi., 23.10. Vorbörse 0,75 $ 11,61 Mrd. $ ± 2,7 % 303,5 Mrd. $ T-Mobile US Mi., 23.10. Nachbörse 2,45 $ 20,01 Mrd. $ ± 3,7 % 260,4 Mrd. $ Thermo Fisher Mi., 23.10. Vorbörse 5,25 $ 10,63 Mrd. $ ± 4,3 % 229,7 Mrd. $ IBM Mi., 23.10. Nachbörse 2,23 $ 15,06 Mrd. $ ± 5,7 % 213,9 Mrd. $ ServiceNow Mi., 23.10. Nachbörse 3,45 $ 2,75 Mrd. $ ± 6,2 % 189,7 Mrd. $ NextEra Energy Mi., 23.10. Vorbörse 0,97 $ 7,96 Mrd. $ ± 4,6 % 173,4 Mrd. $ AT&T Mi., 23.10. Vorbörse 0,57 $ 30,45 Mrd. $ ± 4,8 % 156,7 Mrd. $ Boston Scientific Mi., 23.10. Vorbörse 0,59 $ 4,04 Mrd. $ ± 4,4 % 129,7 Mrd. $ Boeing Mi., 23.10. Vorbörse -8,38 $ 17,98 Mrd. $ ± 5,5 % 95,5 Mrd. $ Lam Research Mi., 23.10. Nachbörse 0,81 $ 4,06 Mrd. $ ± 6,8 % 94,4 Mrd. $ General Dynamics Mi., 23.10. Vorbörse 3,51 $ 11,76 Mrd. $ ± 3,5 % 84,8 Mrd. $ O'Reilly Autom. Mi., 23.10. Nachbörse 11,55 $ 4,43 Mrd. $ ± 6,2 % 70,3 Mrd. $ Newmont Mi., 23.10. Nachbörse 0,85 $ 4,69 Mrd. $ ± 5,3 % 66,1 Mrd. $ Align Tech. Mi., 23.10. Nachbörse 2,31 $ 990,5 Mio. $ ± 11,3 % 16,5 Mrd. $ Viking Therap. Mi., 23.10. Nachbörse -0,24 $ - ± 8,0 % 7,3 Mrd. $ QuantumScape Mi., 23.10. Nachbörse -0,19 $ - ± 10,6 % 2,7 Mrd. $ S&P Global Do., 24.10. Vorbörse 3,64 $ 3,43 Mrd. $ ± 3,8 % 164,3 Mrd. $ Honeywell Do., 24.10. Vorbörse 2,50 $ 9,90 Mrd. $ ± 3,6 % 144,2 Mrd. $ KKR & Co. Do., 24.10. Vorbörse 1,19 $ 1,74 Mrd. $ ± 4,2 % 124,1 Mrd. $ UPS Do., 24.10. Vorbörse 1,63 $ 22,16 Mrd. $ ± 6,0 % 116,3 Mrd. $ Northrop Grumman Do., 24.10. Vorbörse 6,05 $ 10,17 Mrd. $ ± 4,3 % 77,6 Mrd. $ Digital Realty Trust Do., 24.10. Nachbörse 1,67 $ ** 1,43 Mrd. $ ± 3,9 % 54,1 Mrd. $ Keurig Dr Pepper Do., 24.10. Vorbörse 0,51 $ 3,92 Mrd. $ ± 4,7 % 50,1 Mrd. $ L3harris Do., 24.10. Nachbörse 3,27 $ 5,28 Mrd. $ ± 5,4 % 47,2 Mrd. $ Vale Do., 24.10. Nachbörse 0,45 $ 9,48 Mrd. $ ± 4,0 % 45,4 Mrd. $ Nasdaq Inc. Do., 24.10. Vorbörse 0,69 $ 1,17 Mrd. $ ± 5,6 % 43,1 Mrd. $ Dexcom Do., 24.10. Nachbörse 0,43 $ 991,2 Mio. $ ± 14,2 % 29,0 Mrd. $ Weyerhaeuser Do., 24.10. Nachbörse 0,20 $ ** 1,71 Mrd. $ ± 5,1 % 24,0 Mrd. $ Western Digital Do., 24.10. Nachbörse 1,71 $ 4,12 Mrd. $ ± 8,8 % 23,0 Mrd. $ Southwest Airlines Do., 24.10. Nachbörse 0,04 $ 6,79 Mrd. $ ± 5,8 % 18,6 Mrd. $ Verisign Do., 24.10. Nachbörse 2,01 $ 309,2 Mio. $ ± 6,8 % 18,3 Mrd. $ Hasbro Do., 24.10. Vorbörse 1,31 $ 1,30 Mrd. $ ± 7,5 % 10,2 Mrd. $ American Airlines Do., 24.10. Vorbörse 0,17 $ 13,57 Mrd. $ ± 8,2 % 8,6 Mrd. $ Harley-Davidson Do., 24.10. Vorbörse 0,81 $ 976,4 Mio. $ ± 8,1 % 4,9 Mrd. $ Colgate-Palmolive Fr., 25.10. Vorbörse 0,88 $ 5,01 Mrd. $ ± 3,5 % 82,1 Mrd. $ AutoNation Fr., 25.10. Vorbörse 4,41 $ 6,72 Mrd. $ ± 9,0 % 6,7 Mrd. $ Piper Sandler Fr., 25.10. Vorbörse 2,68 $ 368,4 Mio. $ ± 7,4 % 4,8 Mrd. $ Newell Fr., 25.10. Vorbörse 0,16 $ 1,96 Mrd. $ ± 13,1 % 3,3 Mrd. $

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilienunternehmen (REIT), daher Funds from Operation (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 20. Oktober, 17:30 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion