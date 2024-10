Bayer: Aktie unter Druck! +54,48% p.a. mit Discount Call Optionsschein!

➡️ WKN: MJ2RQZ

Die Aktie von Bayer kam zuletzt - aufgrund eines weiteren negativen Gerichtsurteils in den USA - weiter unter Druck. Dabei werden auch positive Nachricht vom Markt ignoriert. Doch aktuell notiert die Aktie an einer wichtigen Unterstützungszone. Es wird daher ein Discount Call Optionsschein gekauft (WKN: MJ2RQZ) mit dem sich aktuell eine attraktive Seitwärtsrendite von +50,60% (oder: +54,48% p.a.) erzielen. Mehr dazu in diesem Video von Ingmar Königshofen.