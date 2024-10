Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024 zeigt notwendige Verbesserungen im Rentensystem (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Die Niederlande bleiben das weltweit führende Altersvorsorgesystem

- Deutschlands Altersversorgung liegt auf Platz 20 aufgrund mangelnder

Nachhaltigkeit



Mercer, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen in den Bereichen People und

Investment und ein Unternehmen von Marsh McLennan (NYSE: MMC), und das CFA

Institute haben heute den 16. jährlichen Mercer CFA Institute Global Pension

Index 2024 veröffentlicht.





Faktoren wie die demografische Entwicklung mit steigender Lebenserwartung undnach wie vor konstant niedrigen Geburtenraten sowie die steigenden Kosten dersozialen Sicherung haben den Druck auf die Staatshaushalte insgesamt und diegesetzliche Rente erhöht. Aber auch die betriebliche und privateAltersversorgung steht vor Herausforderungen, die es zu meistern gilt. DasAltersvorsorgesystem der Niederlande schneidet in diesem Umfeld erneut am bestenab. Island und Dänemark liegen auf den Plätzen zwei und drei. Deutschland konntesich in der Gesamtbewertung des Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024(MCGPI) mit 67.3 von 100 Punkten gegenüber dem Vorjahr (66.8 Punkte) leichtverbessern, liegt aber mit dem 20. Platz (Vorjahr Rang 19) eher im Mittelfeld.Verbesserung der Ergebnisse von beitragsorientierten RentensystemenRegierungen und Arbeitgeber sind bestrebt, die steigenden Kosten derAltersversorgung zu kontrollieren und ihr Risiko zu verringern. Daher bewegensich weltweit die Systeme der betrieblichen Altersversorgung vonleistungsorientierten hin zu beitragsorientierten Plänen. Der vorliegendeBericht untersucht die Chancen und Herausforderungen, die mit der zunehmendenBedeutung dieser Systeme verbunden sind."Der anhaltende Wechsel zu beitragsorientierten Pensionsplänen bringt vieleHerausforderungen für die Finanzplanung mit sich, auf die sich die Rentner vonmorgen vorbereiten müssen," sagte Margaret Franklin, CFA, Präsidentin und CEOvom CFA Institute. "Beitragsorientierte Pläne verlangen vom Einzelnen komplexeFinanzplanungsentscheidungen, die sich erheblich auf seine finanzielle Situationauswirken können. Viele Menschen sind jedoch nur unzureichend daraufvorbereitet, diese Entscheidungen zu treffen. Unser Index zeigt auf, welcheLücken bezüglich der langfristigen finanziellen Sicherheit und der Beratung fürdie zukünftigen Rentenbezieher bestehen. Der Bedarf an qualifizierten undverantwortungsvollen Finanzberatern wird wieder deutlich. Deshalb haben wir neueInitiativen im Bereich der privaten Vermögensverwaltung gestartet, um dieseLücke zu schließen."