Pulsar Helium erwartet AIM-Börsengang in London für Freitag

Die zugehörige Kapitalerhöhung war um 50% überzeichnet.

Das Heliumunternehmen Pulsar Helium (AIM:PLSR; TSXV:PLSR; OTCQB:PSRHF; FRA: Y3K) wird voraussichtlich ab kommenden Freitag, 18. Oktober 2024, 8 Uhr Londoner Zeit, unter dem Ticker AIM:PLSR erstmals an der Londoner AIM-Börse handeln. Dem AIM-Listing vorausgegangen ist der erfolgreiche Abschluss einer stark überzeichnete Platzierung bei einem Zeichnungspreis von 0,25 £, was umgerechnet 0,45 CAD entspricht.

Einschließlich einer Pre-IPO-Cornerstone-Investition durch den Londoner Broker OAK Securities in Höhe von 1,125 Millionen £ belaufen sich die eingeworbenen Brutto-Gesamtmittel vor Kosten auf insgesamt 5 Millionen £ (9 Mio. CAD). Durch die Fundraising-Aktien sowie durch das frühere Cornerstone-Investment und Aktien, die als Gebühren für die Transaktion ausgegeben wurden, werden insgesamt 21.440.000 neue Stammaktien emittiert. Das Unternehmen wird weiterhin an der TSX Venture Exchange („TSX-V“) in Kanada und am OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten notiert sein sowie in Deutschland an der Börse Frankfurt.

Zum Ausgabepreis und nach der Ausgabe der neuen Stammaktien würde die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei der Zulassung ca. 31,6 Millionen £ (56,5 Millionen CAD) betragen. Der Ausgabepreis entspricht einem Abschlag von ca. 14,1 % auf den Schlusskurs der Aktien des Unternehmens (an der TSX-V) vor der Ankündigung der Kapitalbeschaffung.

Thomas Abraham-James, President & CEO von Pulsar, kommentierte: „Wir sind mit dem Ergebnis der Kapitalbeschaffung und unserer Zulassung zum AIM äußerst zufrieden. Das Fundraising selbst war um mehr als 50 % überzeichnet, was die starke Unterstützung und das Vertrauen neuer und bestehender Aktionäre widerspiegelt. Da die eingenommenen Mittel für unsere kurzfristigen Arbeitsprogramme ausreichen, haben wir beschlossen, die zusätzlich angebotenen Mittel nicht anzunehmen, da wir vor einer voraussichtlich aufregenden Zeit für das Unternehmen keine weitere Verwässerung riskieren wollten.“

Bei der Zulassung gibt Pulsar Helium zusätzlich 1.612.500 Aktienkaufgarantien („Broker Warrants“) an OAK Securities in Verbindung mit der Kapitalbeschaffung und der Cornerstone-Investition aus. Jeder Broker Warrant berechtigt den Inhaber berechtigt, eine Stammaktie für einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Preis von 25 Pence pro Broker Warrant-Aktie zu erwerben . Außerdem werden im Zusammenhang mit der Zulassung 500.000 Aktienkaufgarantien („Nomad-Garantien“) an Strand Hanson Limited ausgegeben, wobei jede Nomad-Garantie den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie für einen Zeitraum von zwei Jahren zu einem Preis von 25 Pence pro Nomad-Garantie-Aktie berechtigt. Strand Hanson Limited fungiert als ernannter und finanzieller Berater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Zulassung sowie als gemeinsamer Makler bei der Zulassung. OAK Securities erhielt außerdem eine Barprovision in Höhe von 10 % der Bruttoeinnahmen aus der Cornerstone-Investition und wird 7,5 % der Bruttoeinnahmen aus des Fundraisings erhalten.

Der Nettoerlös der Kapitalbeschaffung, zusammen mit den vorhandenen Mitteln des Unternehmens, einschließlich der Cornerstone-Investition, soll in erster Linie dazu verwendet werden, die Erschließung des unternehmenseigenen Heliumprojekts Topaz in Minnesota, USA, voranzutreiben. Geplant ist insbesondere die Vertiefung des Bohrlochs Jetstream #1, außerdem sind weitere seismische Studien vorgesehen und die Durchführung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsprüfung.

