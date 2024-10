MBM Motorsports und Aires Tech formen Partnerschaft, um das NASCAR-Team mit innovativem Sponsoring vor elektromagnetischer Strahlung zu schützen

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Toronto, ON – 15. Oktober 2024 – Eine ganz neue Form von Sponsoring erhält Einzug bei der NASCAR Cup Series! Chad Finchum wird der erste Fahrer sein, der sich während eines Rennens vor elektromagnetischer Feldstrahlung (EMF) schützt. American Aires Inc. („American Aires“ oder „Aires Tech“ oder „Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF und MBM Motorsports gaben dies heute gemeinsam bekannt. Diese bahnbrechende Partnerschaft wird Finchum und das MBM Motorsports-Team beim Straight Talk Wireless 400 auf dem Homestead-Miami Speedway am 27. Oktober unterstützen.

Finchum und die Crew des Ford Mustangs mit der Startnummer 66 werden die Produkte von Aires Tech vorstellen, die den menschlichen Körper vor der durch drahtlose Technologien verursachten EMF-Strahlung schützen sollen. Für Finchum und seine Renncrew wird Aires' Lifetune sie während des gesamten Rennens über 267 Runden vor den EMF-Emissionen ihrer vielen komplexen Kommunikationsgeräte im Rennen schützen.

Das Straight Talk Wireless 400 markiert eine triumphale Rückkehr für Finchum, der zuletzt am 30. Juni beim Ally 400 auf dem Nashville Superspeedway in der Cup Series antrat. Der aus Knoxville, Tennessee, stammende Fahrer bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus der unterstützenden Meisterschaftskategorie, der NASCAR Xfinity Series, mit, darunter mehr als 115 Rennstarts. Er hat eine aktive Serie von zwei aufeinanderfolgenden Top-25-Platzierungen in Homestead-Miami vorzuweisen, die ihm seinen ersten Start in der Premier Series auf dieser Strecke bescheren werden.

Aires Tech wird auf der Lackierung des Wagens zu sehen sein, die an der hinteren Seitenwand gut sichtbar angebracht ist. Die Marke veranstaltet einen Fanwettbewerb, bei dem man ein VIP-NASCAR-Erlebnis gewinnen kann, das ein Meet-and-Greet mit dem Fahrer Chad Finchum, eine Tour durch seinen Transporter und einen Platz auf der Boxenmauer beinhaltet, um während des Rennens die Teamkommunikation zu verfolgen. Im Paket für den Gewinner ist ein Vorrat an Aires-Tech-Produkten enthalten (im Wert von 1.000 $). Fans können ab sofort bis zum 20. Oktober über die Wettbewerbsseite von Aires Tech teilnehmen.

