JPMorgan: auch Q3-Ergebnis über Erwartungen

Die Aktienkurse von J.P. Morgan (US46625H1005) zogen fast 5 Prozent an, nachdem der Gewinn im 3. Quartal aufgrund des Investmentbankings und steigender Zinserträge die Erwartungen übertreffen konnte. Im Investmentbanking legten die Gebühreneinnahmen um 31 Prozent zu (Prognose: +15 Prozent). CFO Barnum sieht dies als Bestätigung der Einschätzung eines Soft Landings des US-Wirtschaftswachstums. Nach einem Anstieg des Nettozinsertrags in Q3 um 3 Prozent erhöhte JPMorgan seine Prognosen für den jährlichen Nettozinsertrag (NII) von 91 auf 92,5 Mrd. US-Dollar und schlug auch damit die Analystenerwartungen. Für Kreditverluste wurden in Q3 insgesamt 3,1 Mrd. US-Dollar zurückgestellt. Auch beim Gewinn pro Aktie konnte die Bank mit 4,37 US-Dollar die Erwartungen von 4,01 US-Dollar deutlich schlagen.

