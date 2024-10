Walgreens kündigt umfangreiche Restrukturierung und Schließungen an

Marco_Berlin schrieb 25.09.24, 22:03

Warum ich einsteigen werde, wenn die Zeit nach meiner Meinung reif ist?



Walgreens ist meiner Meinung nach nicht am Ende. Das Unternehmen hat keine besonders herausstechende Verschuldung. Sie liegt ziemlich im Schnitt vieler anderer Unternehmen in dem Bereich und der Größe.



Viel wichtiger ist aber, Walgreens ist trotz aller Unkenrufe sehr profitabel. Sie erwirtschaften fleißig jedes Quartal einen positiven Cashflow. Heißt, das Unternehmen ist wirtschaftlich nachhaltig. Es geht also "nur" darum, das aufgeblähte Konstrukt zu schrumpfen, die Teile abzustoßen die defizitär sind. Der neue CEO wird das auch tun. Viele kündigen an, tun dann aber nichts. Als ersten Schritt hat er die Dividende um 50 % gekürzt. Das kam einem Sakrileg gleich, Walgreens hatte bisher die Dividende regelmäßig erhöht, daher glaube ich er wird wirklich anpacken auch wenns unbequem wird.



Walgreens ist riesig, für deutsche Verhältnisse kaum zu begreifen wie riesig eigentlich! Sie verfügen über sehr wertvolle Unternehmensteile die bei einem Verkauf sehr viel Geld einbringen werden. Dazu gehören insbesondere die Mehrheitsbeteiligungen von VillageMD, Summit Health und CityMD. Walgreens will Teile verkaufen. Das würde die Schulden auf einen Schlag massiv reduzieren, um mehrere Milliarden. Die jüngsten Quartalsverluste basierten hauptsächlich auf Einmaleffekte auf Grund von Abschreibungen bei diesen Beteiligungen, allein von Village kamen 6 Milliarden.



Was ich sagen will, Walgreens ist nicht das tote Pferd wie es häufig dargestellt wird. Es steht ähnlich wie Intel am Wendepunkt nach 3 Dekaden Wachstum. Man wird sich wieder auf die Kernkompetenzen konzentrieren, gesund schrumpfen. Das Kern Geschäft an sich ist nachhaltig profitabel, schon jetzt.