Starten Barrick Gold, Newmont & Co. nun endlich durch?

Hamsterbackenzahn schrieb gestern 06:28

Ich nehme mal diesen Teil deines Posts raus.

Erst mal sehe ich das genau so, nur verstehe ich einige hier im Forum nicht, die sich auf den Untergang der westlichen Welt freuen und freudig BRICS erwarten.

Ganz ehrlich, wenn die westliche Welt eine florierende Wirtschaft hat, die Währung solide und die Schulden kontrollierbar sind, dann ist das die Welt in der ich leben möchte (und bisher auch gelebt habe). Ich besitze auch physisches Gold, nur ob ich mich wirklich freuen kann wenn der Goldpreis in relativ kurzer Zeit so Ansteigt wie jetzt ? Das bedeutet nämlich das irgendwas in der Welt ganz und gar nicht mehr stimmt und uns ungemütliche Zeiten bevor stehen. Lieber bekomme ich weniger für die Unze, aber der soziale Frieden ist dafür gewährleistet. Will ich in einer Welt leben, in der wenige etwas Gold haben, ich keiner Bank, keinem anderem Menschen mehr trauen kann, an jeder Ecke mich einer niederstechen wird, der nur ahnt ich könnte etwas Gold und Silber haben ? Ich möchte in einer Welt leben in der mein Umfeld zufrieden ist, ich auch Abends ohne Angst auf die Strasse gehen kann. Kann wirklich so einige hier nicht verstehen die freudig hinter jedes Untergangszenario noch ihre lustigen Smilies machen. Die meisten in Deutschland können sich eben mal nicht so einfach Gold kaufen, da das Leben durch die Inflation immer teurer und unberechenbarer wird, diese Leute als dumm zu bezeichnen finde ich ebenfalls daneben. Vielleicht würden diese Leute gerne, können aber nicht. Und dann prügel ich noch auf die ein, weil ich ja so schlau bin.

Einfach mal darüber nachdenken das steigende EM Kurse nicht nur positiv zu sehen sind.