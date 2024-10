Tanken im Südwesten am preiswertesten / Kraftstoffpreise im Saarland am niedrigsten / Bundesländer im Norden und Nordosten am teuersten (FOTO)

München (ots) - Die Autofahrerinnen und Autofahrer im Saarland, Rheinland-Pfalz

und Baden-Württemberg können sich gegenwärtig über die bundesweit niedrigsten

Kraftstoffpreise freuen. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise

in den 16 deutschen Bundesländern zeigt, tankt man zurzeit unter allen

Bundesländern im Saarland am günstigsten. Anders sieht es im Norden aus: In

Schleswig-Holstein und Hamburg ist Benzin am teuersten, in

Mecklenburg-Vorpommern Diesel-Kraftstoff.



Mit durchschnittlich 1,636 Euro je Liter Super E10 ist Benzin im Saarland um

acht Cent preiswerter als in Schleswig-Holstein und Hamburg, wo der Sprit mit

bis zu zehn Prozent Bioethanolanteil im Mittel 1,716 Euro kostet. Auch mit

Diesel können die Autofahrer im Saarland aktuell ihre Tanks am günstigsten

nachfüllen. Ein Liter kostet hier 1,550 Euro im Gegensatz zu

Mecklenburg-Vorpommern, wo der Selbstzünderkraftstoff mit 1,615 Euro um 6,5 Cent

teurer ist.







beiden Wochen wieder etwas angezogen haben. Der Preisaufschwung ist vor allem

eine Folge des jüngsten Ölpreisanstiegs, der sich nach der Zuspitzung der Lage

im Nahen Osten eingestellt hatte.



Der ADAC empfiehlt den Autofahrern sich vor dem Tanken zu informieren, wo die

Kraftstoffpreise gerade am niedrigsten sind. Dabei hilft die Spritpreis-App

"ADAC Drive", die laufend die aktuellen Kraftstoffpreise an den mehr als 14.000

Tankstellen in Deutschland anzeigt. Gerade in den teureren Bundesländern kann

sich der Preisvergleich lohnen, auch um dem Wettbewerb zwischen den Anbietern

auf dem Markt frischen Schwung zu geben.



Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei

der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und

den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine

Momentaufnahme vom 15. Oktober, 11 Uhr, dar. Ausführliche Informationen zum

Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter http://www.adac.de/tanken

.



Pressekontakt:



ADAC Kommunikation

T +49 89 76 76 54 95

mailto:aktuell@adac.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5887368

OTS: ADAC





