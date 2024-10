Ölpreise fallen deutlich - Presse Israel will Irans Ölanlagen verschonen Die Ölpreise sind am Dienstag erneut deutlich unter Druck geraten. Nach Informationen der "Washington Post" will Israel beim geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran keine Atom- und Ölanlagen angreifen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der …