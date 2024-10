Nasuni erlangt AWS-Kompetenz für Fertigung und Industrie

Boston (ots/PRNewswire) - Programm unterstreicht Fähigkeiten von Nasuni zur

Vereinfachung des Datenmanagements auf globaler Ebene für AWS-Kunden in der

Fertigungsbranche



Unternehmensdatenplattform für hybride Cloud-Umgebungen, gab heute bekannt, dass

sie den Amazon Web Services (AWS) Kompetenz-Status für Fertigung und Industrie

erreicht hat. Diese Auszeichnung unterstreicht die Fähigkeit von Nasuni, die

durch das rasante Wachstum unstrukturierter Daten verursachten Einschränkungen

zu bewältigen, indem es Kunden dabei hilft, ihre vertikalen Ziele in den

Bereichen Fertigung und Industrie in Bezug auf die Cloud zu erreichen.





