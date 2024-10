Staffing Leader des Jahres 2024 (FOTO)

München (ots) - CEO PHILIPP RIEDEL GEWINNT APSCo AWARD FOR EXCELLENCE



Philipp Riedel, CEO des Personaldienstleisters AVANTGARDE Experts, hat den APSCo

Award for Excellence in der Kategorie The Staffing Leader Award 2024 gewonnen.

Bereits seit 2011 ist er Teil von AVANTGARDE Experts und hat einen maßgeblichen

Anteil an der Erfolgsgeschichte des Unternehmens. Mit seinem Mut zum Wandel

sorgt er nicht nur für kontinuierliches Wachstum, sondern ist stets bereit neue

Wege zu gehen, wie der in diesem Jahr erfolgte Zusammenschluss mit den

internationalen Recruiting-Experten der YER Group zeigt.



Seit 2022 würdigt der Branchenverband für Staffing-Unternehmen APSCo die

hervorragende Arbeit von Personaldienstleistern und außergewöhnlichen Personen

der Branche. Am 14. Oktober fand die Preisverleihung im Kurhaus in Wiesbaden

statt.





