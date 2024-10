Metall-Arbeitgeber legen Tarifangebot vor

(neu: Baden-Württemberg ergänzt 2. Absatz)



BERLIN (dpa-AFX) - Die Metall-Arbeitgeber haben in den laufenden Tarifgesprächen mit der IG Metall ein Angebot vorgelegt und schlagen eine Erhöhung der Bezüge um insgesamt 3,6 Prozent vor. Allerdings soll die erste Stufe der Erhöhung um 1,7 Prozent erst im Juli 2025 einsetzen, weitere 1,9 Prozent soll es dann ein Jahr später geben. Die Laufzeit der Vereinbarung würde 27 Monate betragen, wie der Arbeitgeberverband Gesamtmetall mitteilte. Es solle aber auch Entlastungsmöglichkeiten für angeschlagene Betriebe geben. Die Unternehmen bräuchten Planungssicherheit und Schutz vor Überforderung.

Für die Gewerkschaft ist das Angebot "zu wenig, zu spät, zu lang", wie der bayerische IG-Metall-Verhandlungsführer Horst Ott sagte. Auch die IG Metall Küste lehnte das Angebot für die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie ab. In Baden-Württemberg kündigte die IG Metall Warnstreiks für Ende Oktober an. Die Gewerkschaft bereite sich jetzt darauf vor, sagte Bezirksleiterin Barbara Resch. Auf Nachfrage bestätigte sie, dass Warnstreiks bereits vor der nächsten Verhandlung am 31. Oktober in Böblingen stattfinden sollen.