Nettoreichweite von Stefan Raabs Streaming-Show sinkt weiter

In der Auswertung nach der Auftaktfolge der Show beim Streamingportal RTL+ hatte dieser Wert noch bei rund 790.000 gelegen (Kalenderwoche 38), eine Woche später - nach der zweiten Sendung - kam das Format auf rund 430.000 Zuschauer. "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" wird nicht im kostenfreien RTL-Fernsehprogramm, sondern als Streaming-only-Showformat nur bei RTL+ gezeigt.

KÖLN (dpa-AFX) - Stefan Raabs neue Show auf RTL+ hat bei der Nettoreichweite im Streaming weniger Menschen erreicht als zuletzt. In der aktuell ausgewerteten Kalenderwoche (30.09.-06.10.2024) kam "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" bei der AGF Videoforschung auf eine Nettoreichweite von 350.000 Menschen, wie der Sender RTL mitteilte.

"Das Sommerhaus der Stars" mit größerer Nettoreichweite

Deutlich mehr Zuschauer erreichte bei RTL+ etwa die Realityshow "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" mit einer Nettoreichweite von 950.000 Menschen. Sie lag damit sogar leicht über dem Wert der Vorwoche.

Die AGF Videoforschung veröffentlicht die Auswertung der Nutzung von Streaming-Formaten zwei Wochen nach Erstausstrahlung. Die Nettoreichweite misst alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die zwischen Montag und Sonntag auf wenigstens eine der Folgen oder deren Ausschnitte zugegriffen haben.

In den absoluten Views (inklusive Mehrfach-Abrufen) steht die erste Folge der Raab-Show laut RTL-Angaben vom Montag mittlerweile bei über 2,1 Millionen Abrufen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die zweite Folge kommt demnach auf bislang 1,3 Millionen Abrufe. Die endgültige Zahl der Zuschauer pro Folge könne wahrscheinlich erst nach sechs bis acht Wochen abgelesen werden, hieß es.

Weitere Shows mit Raab angekündigt



Erst am Montag kündigte RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter im dpa-Interview an, dass es noch in diesem Jahr ein weiteres Event mit Raab geben soll - und es auch im linearen Fernsehen bei RTL zu sehen sein wird. Außerdem werde es im ersten Quartal 2025 gleich mehrere Stefan-Raab-Abende beim Sender geben, sagte Schmitter./lön/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 30,50 auf Tradegate (15. Oktober 2024, 16:31 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +0,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,50 %. Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,72 Mrd.. RTL Group zahlte zuletzt eine Dividende von 2,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,3700 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -15,03 %/+30,72 % bedeutet.