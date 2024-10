Weltweit zweite „Sphere" Hightech-Arena kommt nach Abu Dhabi

Sphere Entertainment und DCT Abu Dhabi schließen strategische Partnerschaft und bauen spektakulären immersiven Entertainment-Dome.

ABU DHABI, VAE, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) (Sphere Entertainment) und das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), das das Wachstum des Kultur- und Tourismussektors in Abu Dhabi vorantreibt und die Stadt als weltweites Reiseziel fördert, geben strategische Partnerschaft bekannt: Gemeinsam werden sie die weltweit zweite Sphere-Multimedia-Arena in Abu Dhabi, VAE, errichten. Die Event-Location in Kugelform, die mit modernster Technologie und immersivem Entertainment ausgestattet ist, entsteht nach dem Vorbild der bereits in Las Vegas eröffneten Sphere. Mit einer Höhe von 112 Metern, einem Durchmesser von 157 Metern und einer Außenfassade von 81.300 Quadratmetern ist sie das größte kugelförmige Gebäude der Welt. Die Sphere in Abu Dhabi soll als ein neues Wahrzeichen der Stadt Abu Dhabi zum Besuchermagnet für Touristen aus aller Welt werden.