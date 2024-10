Sechs Unternehmen für ihre Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Sustainability Heroes 2024

--------------------------------------------------------------



Frankfurt am Main (ots) - Im Rahmen der Sustainability Heroes Konferenz haben

DQS und DGQ sechs Unternehmen mit den Sustainability Heroes Awards

ausgezeichnet.





Um aktives Engagement in der Wirtschaft weiter anzuspornen, werden von der DQSund DGQ jährlich die Sustainability Heroes Awards ausgeschrieben. Im Rahmen derSustainability Heroes Konferenz, die am 8., 9. und 10. Oktober 2024stattgefunden hat, wurden die diesjährigen Preisträger ausgezeichnet.Bewerbungen und JuryInsgesamt wurden in den sechs Kategorien 141 Bewerbungen eingereicht.Entsprechend schwer fiel es der Jury, aus den vielen inspirierenden Initiativensechs Gewinner zu küren."Seit wir 2015 die Awards zum ersten Mal ausschrieben haben, hat sich jedes Jahrdie Qualität der Bewerbungen gesteigert", betonte Guido Eggers, Geschäftsführerder DQS CFS GmbH. "Wo in den ersten Jahren vor allem Leuchtturmprojekte und loseInitiativen eingereicht wurden, sehen wir nun überwiegend ausgereifte Projektemit meßbaren Auswirkungen und einem klaren Bezug zur Unternehmensstrategie."Um eine objektive Beurteilung zu gewährleisten, wurden die Bewerbungen vonunabhängigen Nachhaltigkeitsexpert*innen bewertet. Simone Busch (IHKDüsseldorf), Prof. Dr. Linda Chalupová (Hochschule Fulda), Patrick Bungard(M3TRIX-Institut), Elisa Pohland (IHK Frankfurt), Patrick Wortner(PeoplePlanetProfit), Guido Eggers (DQS) und Dr. Thijs Willaert (DQS) bildetengemeinsam die Jury.Übersicht Preisträger 2024- Nachhaltigkeitsstrategie: WEtell GmbHDer Mobilfunkanbieter WEtell verfolgt nicht das Ziel, Nachhaltigkeit alsVerkaufsargument zu nutzen, sondern Mobilfunk zu verkaufen, um aktiv zurNachhaltigkeit beizutragen. Dies gelingt durch die Einführung "klimapositiver"Mobilfunktarife. Um den Schritt von Klimaneutralität zu Klimapositivität zugehen, investiert WEtell in den Ausbau erneuerbarer Energien sowie inklimafreundliche Startups in Deutschland. WEtell zeigt eindrucksvoll, dass sichNachhaltigkeit und Gemeinwohlorientierung mit wirtschaftlichem Erfolgvereinbaren lassen: Bereits drei Jahre nach dem Markteintritt erreichte dasUnternehmen den Break-even-Punkt.- Carbon Footprint: CREE Deutschland GmbHEs ist allgemein bekannt, dass die Bauwirtschaft erheblich zu den globalen CO2-Emissionen beiträgt. Mit einem innovativen Bausystem ist es CREE gelungen, denHerausforderungen des schnellen und ressourceneffizienten Bauens im urbanen Raumgerecht zu werden, und dabei gleichzeitig die Emissionen deutlich zu verringern.