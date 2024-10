Walgreens Boots Alliance - Aktie im Rampenlicht - 15.10.2024

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,48 % geändert.

Bei den Einzelthemen geht es heute um Citigroup, Goldman Sachs, United Health, Walgreens Boots Alliance, Trump Media & Technology Group und United Therapeutics. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen …

Nach einem Kurseinbruch ist die Dividendenrendite von Walgreens mittlerweile zweistellig. Jetzt hofft das angeschlagene Unternehmen auf einen Turnaround.

Walgreens Boots Alliance, Inc. (Nasdaq: WBA) today announced financial results for the fiscal year and fourth quarter that ended Aug. 31, 2024. “Our financial results in the fiscal fourth quarter and full year 2024 reflected our disciplined …