ASML nach enttäuschendem Auftragseingang pessimistischer für 2025

Lucky_Jack schrieb 17.07.24, 22:33

Hirnrissig ist dieser Absturz der Halbleiterpapier schon. Aber so sind politische Börsen halt: Hirnrissig.

Wenn irgendetwas and der Panik dran wäre, dem trumpschen "Rülpser" folgte, müssten die Halbleiterpapiere auf Monate hinaus am Boden liegen. Aber genau das wir nicht passieren - wie auch niemand bei Verstand sich vom Tech Bereich verabschieden wird. Morgen, spätestens Übermorgen geht wieder in Richtung Norden.

Aber bis zur US Wahl wird man sich wahrscheinlich noch auf so manche Überraschung einstellen müssen. Eine bizarre Paranoia hat Amerika und die Börse erfasst - ein gefährliches Gemisch aus politischem und religiösem Wahn, der schon längst auch Europa infiziert hat.