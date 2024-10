Immobilienpreise steigen weiter - Zinstief bietet Chancen für Kaufinteressierte

München (ots) - Die gestiegene Nachfrage nach Immobilien treibt die Preise

weiter nach oben. Bei Bestandsimmobilien ist ein beschleunigter Preisanstieg zu

beobachten. Gleichzeitig bietet sich Kaufinteressierten aktuell ein attraktives

Zinstief.



Der durchschnittliche Preis für den Kauf oder Bau einer Immobilie inklusive

Nebenkosten in Deutschland lag im dritten Quartal 2024 bei 461.000 Euro - und

damit rund ein Prozent über dem Vorquartal (456.000 Euro).





Steigende Preise gibt es auch in den größeren deutschen Städten, wie derInterhyp-Immobilienindex zeigt. Während der Preisanstieg in Berlin (+0,4Prozent) und München (+0,8 Prozent) moderat ausfällt, zogen die Preise inFrankfurt und Hamburg (jeweils +1,1 Prozent), Stuttgart (+1,2 Prozent), Köln(+1,3 Prozent) sowie Leipzig (+2,1 Prozent) deutlicher an. Für Gesamtdeutschlandsind die Immobilienpreise seit Jahresbeginn inzwischen um rund 3,2 Prozentgestiegen.Verteuerung bei BestandsimmobilienDie Verteuerung bei Häusern (+1,2 Prozent) und Wohnungen (+1,1 Prozent) imVergleich zum Vorquartal fällt fast identisch aus. Größere Unterschiede gibt esbei den Baujahren: Während die Preise von neueren Objekten (Baujahr nach 2010)nur leicht anziehen, ist der Anstieg bei Bestandsimmobilien, die vor 1990 gebautwurden, mit einem Plus von 1,7 Prozent gegenüber Q2 deutlicher. SeitJahresbeginn sind ältere Bestandsimmobilien damit stärker gestiegen (+3,5Prozent) als Immobilien neueren Baujahrs (+2,5 Prozent)."Die Preise kennen seit Jahresbeginn nur eine Richtung: nach oben. An dieserEntwicklung hat sich auch im dritten Quartal nichts geändert. Die gestiegeneNachfrage nach Immobilien treibt die Preise", erklärt Jörg Utecht,Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe. "Interessant zu beobachten ist derbeschleunigte Preisanstieg bei Bestandsimmobilien, die vor 1990 gebaut wurden.Hier sehen wir auch die stärkste Nachfrage"."Die Leistbarkeit ist wieder deutlich besser"Die Stabilisierung bei Finanzierungsbausteinen wie der Tilgungsrate oder derZinsbindungsdauer hat sich im dritten Quartal fortgesetzt. Die Tilgungsrate lagin Q3 2024 nahezu unverändert bei 2,2 Prozent, die durchschnittliche Zinsbindungmit 11,7 Jahren ganz leicht unter dem Wert aus dem Vorquartal."Die Leistbarkeit ist wieder deutlich besser, das sehen wir auch daran, dass dieMenschen zum Beispiel mit der Tilgungsrate oder der Zinsbindung nicht mehrspürbar nach unten gehen", so Utecht. "Das liegt auch daran, dass sich dieFinanzierungskonditionen vergünstigt haben. Aktuell liegen die Zinsen für10-jährige Darlehen im Schnitt bei etwa 3,25 Prozent. Vor einem Jahr betrug der