Illuma, globaler Pionier in der HMO-Forschung, startet Rückverfolgbarkeitsinitiative in der Schweiz und stellt HMO-Innovationen der nächsten Generation vor

VEVEY, Schweiz, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Kürzlich begann illuma, eine globale Super-Premium-Marke für Mutter- und Säuglingsnahrung von Nestlé, am Hauptsitz von Nestlé in Vevey, Schweiz, ihre „Initiative zur Forschungsrückverfolgbarkeit für Humane Milch-Oligosaccharide (HMO)". Mit dem Schwerpunkt auf den jüngsten Fortschritten auf dem Gebiet der Humanmilchforschung, insbesondere im Hinblick auf die fortschrittlichsten HMO-Formeln und ihr Potenzial zur Verbesserung der Ernährungsentwicklung von Säuglingen in den Hauptzielmärkten von illuma, wie z. B. China, wurde die Journey ins Leben gerufen, um die wichtigen Wendepunkte der ersten 1.000 Lebenstage zu beleuchten.

Illuma hat in China rasch eine Reihe bemerkenswerter HMO-Produkte auf den Markt gebracht, darunter illuma LUXA, illuma HMO-Wachstumsnahrung und illuma HMO-Flüssignahrung, nachdem die Nationale Gesundheitskommission Chinas im Jahr 2023 zwei HMOs als Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen hat. Illuma soll als Teil seines anhaltenden Marketing-Engagements und seiner Investitionen in China in Kürze die nächste Generation von patentierten HMO-Formeln für chinesische Verbraucher einführen. Durch den Einsatz globaler Spitzenforschungs- und Entwicklungsressourcen ist illuma bestrebt, seine Nahrung der Muttermilch immer ähnlicher zu machen, um die Immunität von Säuglingen kontinuierlich zu stärken und die Entwicklung der Mütter- und Säuglingsernährungsindustrie zu fördern.