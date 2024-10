ATX verliert moderat

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat nach dem schwachen Wochenauftakt am Dienstag weiter nachgegeben. Der ATX verlor 0,22 Prozent auf 3.589,94 Punkte. Für den ATX Prime ging es 0,28 Prozent auf 1.793,46 Zähler nach unten. Auch im europäischen Umfeld wurden überwiegend Verluste verbucht.

Viel beachtet bleibt auch die Lage im Nahen Osten. Berichten zufolge will Israel sich bei seinem geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran auf militärische Einrichtungen konzentrieren und Atom- und Ölanlagen verschonen. Die Ölpreise fielen daraufhin deutlich, was auch Bedenken in puncto einer womöglich wieder anziehenden Inflation mindert.

In Wien kamen jedoch angesichts dessen Ölwerte unter Druck. Anteilsscheine der OMV verloren 2,7 Prozent und drückten auf den ATX. SBO-Papiere gaben um 1,7 Prozent nach.

Unter den übrigen Schwergewichten legten Anteile am Verbund 0,8 Prozent zu. Andritz büßten dagegen 0,9 Prozent ein. Moderat höher schlossen die Finanzwerte. Unter den Nebenwerten wiesen Polytec und Pierer Mobility Verluste von jeweils über drei Prozent auf.

Anteile am Flughafen Wien büßten nach Verkehrszahlen 3,3 Prozent ein. Nach dem Passagierrekord im Sommer hat das Passagieraufkommen auch im September im Vergleich zum Vorjahresmonat kräftig zugelegt.

Aktien der Voestalpine zeigten sich mit plus 0,1 Prozent nach dem Kurssturz am Vortag auf dem tiefsten Niveau seit rund zwei Jahren stabilisiert. Der Stahlkonzern hatte den Anlegern mit einer Gewinnwarnung eine böse Überraschung beschert. Auch Analysten waren wenig begeistert. "Wir sind immer noch der Meinung, dass es zu früh ist, um über Investitionen in den Stahlsektor nachzudenken", kommentierte etwa Baader-Analyst Christian Obst, der auch seine Gewinnschätzungen zusammenstrich./spa/mik/APA/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Andritz Aktie Die Andritz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 61,50 auf Tradegate (15. Oktober 2024, 17:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Andritz Aktie um -2,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,32 %. Die Marktkapitalisierung von Andritz bezifferte sich zuletzt auf 6,40 Mrd.. Andritz zahlte zuletzt eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3900 %.