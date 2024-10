ASML Holding - Aktie im Rampenlicht - 15.10.2024

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,37 % geändert.

Hoffnungen auf eine bessere Auftragslage haben die zuletzt arg gebeutelten Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters Aixtron am Dienstag nur kurz angetrieben. Im späten Handel drückte eine Prognosesenkung des Chipausrüsters ASML auf die Stimmung in der …

Eine Prognosesenkung des Chipausrüsters ASML hat am Dienstag nebst dessen Aktien den gesamten Technologiesektor nach unten gezogen. Auch der EuroStoxx 50 bekam den Kursrutsch des Index-Schwergewichts zu spüren: Der schon vorher schwächelnde …

STATEMENT RELATING TO EARLY PUBLICATION OF OUR Q3 2024 RESULTS Due to a technical error, information relating to our Q3 2024 results was erroneously published earlier today on part of our website asml.com. For transparency, ASML brought forward …