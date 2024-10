Verdi ruft erneut zu Warnstreiks auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte des Geld- und Werttransportes in allen Bundesländern zu ganztägigen Warnstreiks an diesem Donnerstag und Freitag auf. Hintergrund sind die Lohn- und Manteltarifverhandlungen für rund 10.000 Beschäftigte der Branche, die an diesen Tagen in eine weitere Runde gehen. "Um Druck auf die Arbeitgeber zu machen, spätestens in der jetzt folgenden Verhandlungsrunde ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen, haben wir erneut zum Streik aufgerufen", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Sonja Austermühle.

Die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW) habe in der zweiten Verhandlungsrunde am 20. September kein akzeptables Angebot vorgelegt. Auch nach den darauffolgenden Warnstreiks am 30. September sowie am 1. und 2. Oktober sei kein verbessertes Angebot unterbreitet worden, hieß es bei Verdi.