Sie tun es schon wieder Adidas: Samba & Co. tanzen Nike weiter aus - Prognose wird erhöht Adidas erhöht zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose. Konkurrent Nike kann von so einer Entwicklung nur träumen. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt, wohin der Kurs von Adidas geht: Aufwärts Richtung Jahreshoch!