Die Bullen kommen heute von zwei Seiten unter Druck: erst die katastrophalen Zahlen des Chipmaschinen-Herstellers ASML (Umsatzeinbruch um 50%) - das bringt vor allem den Nasdaq unter Druck (Nvidia als Nasdaq-Schwergewicht verliert 5%). Hat Nviddia-Chef Huang gelogen, als er von "unermesslicher Nachfrage" nach den Chips berichtete? Die zweite schlechte Nachricht kommt aus dem Kredit-Sektor: zwar haben die US-Banken Bank of America und Citigroup heute ordentliche Zahlen gemeldet - aber neue Daten zeigen, dass immer mehr Konsumenten in finanzielle Schieflage geraten und ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Das kratzt am Bullen-Narrativ einer weichen Landung der US-Wirtschaft. Daher fallen heute die Renditen - kommt es doch zu einer harten Landung der US-Wirtschaft, würden Billionen Dollar-Investments "auf dem falschen Fuss erwischt"..

Das Video "Nasdaq, Aktienmärkte: Angriff auf die Bullen von zwei Seiten!" sehen Sie hier..

Hinweise aus Video:

1. Marktgeflüster Teil 2 sehen Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=3-Uu__vPBAs

2. BofA-Umfrage zeigt Verkaufssignal – Zeit Aktien zu verkaufen?