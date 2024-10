Selenskyj soll zu EU-Gipfel nach Brüssel reisen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll persönlich zum nächsten EU-Gipfel nach Brüssel reisen. EU-Ratspräsident Charles Michel teilte mit, er habe Selenskyj zu dem Spitzentreffen am Donnerstag eingeladen. Dabei solle unter anderem eine Bilanz der jüngsten Entwicklungen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gezogen werden. Zudem stelle der ukrainische Präsident seinen Siegesplan vor. Noch heute hieß es in Brüssel, Selenskyj solle per Video zugeschaltet werden.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Selenskyj zu einem internationalen Gipfeltreffen kommt, um dort für mehr Unterstützung für das angegriffene Land zu werben. Er war etwa bereits bei einem Nato-Gipfel, einem G7-Gipfel und einem Gipfel europäischer Staaten. Zum ersten Mal nahm Selenskyj knapp ein Jahr nach Kriegsbeginn im Februar 2023 an einem EU-Gipfel teil./mjm/DP/he