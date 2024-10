Supermicro fügt neue Petascale JBOF All-Flash-Speicherlösung mit integrierter NVIDIA BlueField-3 DPU zur KI-Datenpipeline-Beschleunigung hinzu

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Neue JBOF-Architektur ermöglicht

Speicher-ISVs und Cloud-Service-Anbietern den Aufbau leistungsstarker,

effizienter und intelligenter Datenplattformen für die KI-Ära



Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI,

Cloud, Storage und 5G/Edge, bringt ein neues optimiertes Speichersystem für

Hochleistungs-KI-Training, Inferenz und HPC-Workloads auf den Markt. Dieses

JBOF-System (Just a Bunch of Flash) nutzt bis zu vier NVIDIA BlueField-3

Datenverarbeitungseinheiten (DPUs) in einem 2U-Formfaktor, um softwaredefinierte

Speicher-Workloads auszuführen. Jede BlueField-3 DPU verfügt über

400-Gb-Ethernet- oder InfiniBand-Networking und Hardware-Beschleunigung für

rechenintensive Speicher- und Netzwerk-Workloads wie Verschlüsselung,

Kompression und Erasure Coding sowie KI-Speichererweiterung. Die hochmoderne

Dual-Port-JBOF-Architektur ermöglicht Active-Active-Clustering und gewährleistet

so eine hohe Verfügbarkeit für skalierbare unternehmenskritische

Speicheranwendungen sowie für Scale-Out-Speicher wie Objektspeicher und

parallele Dateisysteme.







Building-Block-Ansatz entwickelt, der die Unterstützung von SSDs im E3.S- oder

U.2-Formfaktor und die neueste PCIe Gen 5-Konnektivität für die SSDs und die

DPU-Netzwerk- und Speicherplattform ermöglicht", sagte Charles Liang, President

und CEO von Supermicro. "Das Systemdesign von Supermicro unterstützt 24 oder 36

SSDs und ermöglicht eine Rohkapazität von bis zu 1,105 PB mit 30,71-TB-SSDs.

Unser ausgewogenes Netzwerk- und Speicher-I/O-Design kann die volle

BlueField-3-Leitungsrate von 400 Gbit/s erfüllen und mehr als 250 GB/s

Bandbreite der Gen 5 SSDs realisieren."



Weitere Informationen zu den Speicherlösungen von Supermicro für KI finden Sie

unter: https://www.supermicro.com/en/products/storage (https://c212.net/c/link/?

t=0&l=de&o=4277570-1&h=240081227&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%

26l%3Den%26o%3D4277570-1%26h%3D524291124%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicr

o.com%252Fen%252Fproducts%252Fstorage%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.c

om%252Fen%252Fproducts%252Fstorage&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fpro

ducts%2Fstorage) .



Die Supermicro JBOF mit NVIDIA BlueField-3-Lösung ersetzt die traditionelle

Speicher-CPU und das Speichersubsystem durch BlueField-3 DPU und führt die

Speicheranwendung auf den 16-Arm-Kernen der DPU aus. Zusätzlich zur

Speicherbeschleunigung, wie z. B. Erasure Coding und Seite 2 ► Seite 1 von 4



"Supermicros neues hochleistungsfähiges JBOF-Speichersystem wurde nach unseremBuilding-Block-Ansatz entwickelt, der die Unterstützung von SSDs im E3.S- oderU.2-Formfaktor und die neueste PCIe Gen 5-Konnektivität für die SSDs und dieDPU-Netzwerk- und Speicherplattform ermöglicht", sagte Charles Liang, Presidentund CEO von Supermicro. "Das Systemdesign von Supermicro unterstützt 24 oder 36SSDs und ermöglicht eine Rohkapazität von bis zu 1,105 PB mit 30,71-TB-SSDs.Unser ausgewogenes Netzwerk- und Speicher-I/O-Design kann die volleBlueField-3-Leitungsrate von 400 Gbit/s erfüllen und mehr als 250 GB/sBandbreite der Gen 5 SSDs realisieren."Weitere Informationen zu den Speicherlösungen von Supermicro für KI finden Sieunter: https://www.supermicro.com/en/products/storage (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4277570-1&h=240081227&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4277570-1%26h%3D524291124%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fstorage%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fstorage&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fproducts%2Fstorage) .Die Supermicro JBOF mit NVIDIA BlueField-3-Lösung ersetzt die traditionelleSpeicher-CPU und das Speichersubsystem durch BlueField-3 DPU und führt dieSpeicheranwendung auf den 16-Arm-Kernen der DPU aus. Zusätzlich zurSpeicherbeschleunigung, wie z. B. Erasure Coding und